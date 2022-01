Anitta - Reprodução / Internet

AnittaReprodução / Internet

Publicado 26/01/2022 13:37 | Atualizado 26/01/2022 13:37

Rio - Antenada nos acontecimentos do 'BBB 22', Anitta usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (26), para compartilhar sua opinião sobre o clima de "paz e amor" que marcou a primeira semana do reality show. A Poderosa defendeu os brothers que tentam evitar conflitos na casa e relembrou o cancelamento que aconteceu com participantes de outras edições.

"É muito fácil entender o que tá acontecendo no 'BBB'. Todas as pessoas viram o linchamento que acontece aqui fora quando alguém erra lá dentro. Está todo mundo com medo disso", afirmou a cantora em seu Twitter.

Em seguida, Anitta acrescentou que relacionou a postura dos participantes do reality ao valor do prêmio dado ao vencedor, que não sofreu nenhum reajuste desde a primeira temporada da atração, em 2002. "R$ 1,5 milhão não tem mais o valor de compra de antigamente. Esse valor já teria que tá o dobro pra alguém poder 'tacar o f*da-se' pra se arriscar ser ganhador. Ninguém tá contando com o dinheiro do prêmio. Tá contando com as oportunidades aqui fora, logo, não quer ser odiado", opinou a artista.

"E outra, acho que a produção nada mais fez do que escutar o público reclamando do quão pesada foi a edição passada e resolveu colocar pessoas mais leves no casting. Pelas que eu conheço bem no casting são pessoas super leves e ótimas de se conviver", continuou a garota do Rio, relembrando o "BBB 21", marcado pelos conflitos entre Karol Conká e Lucas Penteado, além do drama envolvendo a campeã do reality, Juliette Freire.

Anitta encerrou seu comentário deixando claro que sua opinião é semelhante à de participantes como Tiago Abravanel, que foi criticado na web após sugerir um boicote ao Jogo da Discórdia . "Tô achando ótimo desacostumar o público de pensar que ver gente ruim passando por cima do outro e entrando em atrito é entretenimento", disparou a cantora.

