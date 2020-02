Leandro Vieira homenageia Evelyn Bastos após desfile: 'vida longa Rainha'

Rio - Leandro Vieira usou seu perfil no Instagram para homenagear a rainha de bateria da Mangueira, Evelyn Bastos, após desfile no primeiro dia do Grupo Especial

De acordo com o carnavalesco, ele tem orgulho de trabalhar com ela. "Uma rainha semi nua quer ser vista. Uma rainha que interpreta, quer ser ouvida. Faz tempo, percebi que Evelyn Bastos pode muito. Pode muito e pode mais. Lá no morro, onde ela é exemplo sobretudo para a garotada, sua beleza e seu samba no pé não precisam provar mais nada. Seu lugar - qe tantas meninas - deve ser compreendido como um lugar para a fala. Não é um posto, nem um título. É um lugar. E esse "lugar de fala", quem fundou a frente da bateria, foi ela", começou.

Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira. Rainha da bateria da Mangueira desde 2014.

"Tenho orgulho profundo de tê-la comigo porque @evelynbastosoficial é única. É um luxo poder vestir aquilo que ninguém mais pode vestir. Nenhuma outra rainha faria isso de forma tão potente. Ou melhor, nenhuma outra rainha seria tão potente para fazer isso. Diante de seu reinado, me curvo e agradeço! Vida longa Rainha!", finalizou ele.

Este ano, diferentemente do que é comum nos desfiles, Evelyn Bastos veio com uma roupa mais comprida e representou Jesus caso ele fosse mulher.