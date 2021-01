Feijoada da Portela terá nova edição delivery neste sábado Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 15:16

Rio - A diretoria da Portela vai promover, no próximo sábado, a primeira edição do ano da 'Feijoada da Portela em Casa'. Enquanto não volta a realizar o tradicional evento presencialmente, a escola oferecerá o prato através do serviço delivery, com duas opções de combos. Se preferir o drive thru, o interessado poderá fazer a retirada na quadra (Rua Clara Nunes 81, Madureira), a partir do meio-dia.



Para encomendar a feijoada, basta acessar antecipadamente o site www.sociosdaportela.com.br/feijoada. Além do almoço delicioso, o kit vem com uma lata de cerveja Praya e um copo personalizado da Portela. Há, ainda, o combo que inclui a Caipirinha da Portela.

Serviço:

Feijoada da Portela em Casa. Data: Sábado, dia 16 de janeiro de 2021. Horário: A partir do meio-dia.

Opções de kits:

Combo 1 (retirada na quadra): R$ 50 (feijoada + lata de cerveja Praya 269 ml + copo da Portela)

Combo 1 (delivery): R$ 50 (feijoada + lata de cerveja Praya 269 ml + copo da Portela)



Combo 2 (retirada na quadra): R$ 75 (feijoada + Caipirinha da Portela 250ml + lata de cerveja Praya 269 ml + copo da Portela)

Combo 2 (delivery): R$ 75 (feijoada + Caipirinha da Portela 250ml + lata de cerveja Praya 269 ml + copo da Portela)