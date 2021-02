Ambev doa caixas térmicas que iriam para os ambulantes do Carnaval para armazenar e transportar vacinas Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 15:14

Rio - A Ambev decidiu dar outro destino para as caixas térmicas que manteriam suas bebidas geladas durante os bloquinhos de Carnaval. Dessa vez, ao invés de serem usadas pelos vendedores ambulantes, as caixas serão adaptadas e destinadas às Secretarias Estaduais de Saúde de 26 estados, mais o Distrito Federal, para armazenar e transportar vacinas contra Covid-19.

Com capacidade de armazenamento simultâneo para mais de 3 milhões de doses de vacinas, as mais de 5 mil caixas térmicas começarão a ser entregues na sexta-feira em que começaria o Carnaval, dia 12 de fevereiro. “Este não é o momento de ter festas nas ruas ou aglomerações. O nosso papel é apoiar o país na vacinação para que em 2022 a gente possa voltar a curtir o Carnaval com saúde e muita folia”, comenta Jean Jereissati, CEO da Ambev.



As caixas térmicas, que foram adaptadas especialmente para o uso médico, são de poliuretano e possuem um termômetro para controle da temperatura. A logística de distribuição será feita pela Ambev, junto com seus parceiros Transportadora Real94 e LZN Logística, e será feita com critérios de priorização dos estados com menor renda e maior população.