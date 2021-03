Salgueiro comemora 68 anos nesta sexta-feira com liveshow Divulgação

Rio - A escola de samba Acadêmicos do Salgueiro completa 68 anos nesta sexta-feira. Por conta da pandemia de coronavírus, a comemoração vai ter que ser diferente. Mas a data não vai passar em branco! A Academia do Samba está preparando uma liveshow para celebrar o aniversário da agremiação. "Não será como gostaríamos, com a quadra lotada e do jeito que o salgueirense merece, mas estamos preparando, na medida do possível, algo que vai emocionar a todos, em um modelo diferente das lives que já fizemos anteriormente e que foram um sucesso”, comenta André Vaz, presidente do Salgueiro.

A live começará às 20h e terá Djalma Sabiá como protagonista contando a história da agremiação, que conta com nove títulos no Carnaval carioca. “Temos certeza de que esta live será emocionante para os salgueirenses, superando as nossas apresentações anteriores que nos garantiram, inclusive, prêmio pela imprensa especializada. Estamos carentes de eventos e este será mais um carinho que o Salgueiro está preparando com muita dedicação para o seu público”, diz Alexandre Couto, diretor de Carnaval da escola.

A escola apresentará, durante a live, um novo integrante para a família salgueirense. Segundo Nelson Andrade, responsável pelo Marketing da agremiação, a chegada do novo membro da escola terá grande aceitação. “O Salgueiro, mais uma vez, chega para inovar e movimentar o mundo do samba. Esperamos que o público receba o anúncio desta nova ‘contratação’, que será vitalícia, com muito carinho”, comenta.



Restrita a poucos convidados, a liveshow será transmitida através do Salgueiro TV, canal oficial da escola no YouTube, nesta sexta, 5 de março. Para acessá-lo e inscrever-se, basta clicar no link https://www.youtube.com/c/SalgueiroTV .