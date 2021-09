Jorge Perlingeiro é o presidente da Liesa - AgNews

Publicado 15/09/2021 23:05

Rio - Reunidos em plenária na noite da última terça-feira (14), na sede da Liesa, presidentes e representantes das 12 escolas do Grupo Especial aprovaram o calendário de gravações e apresentações das finalíssimas dos concursos de sambas para o Carnaval de 2022.

Para evitar o risco de contaminação, com a aglomeração de grande número de pessoas nas quadras, a Liesa e a TV Globo buscaram uma solução inédita: mostrar as finais numa série de cinco programas semanais que irão ao ar entre 16 de outubro e 13 de novembro.

As gravações acontecerão na Cidade do Samba, já com a troca da cobertura da tenda principal e camarins reformados, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, e 1º de outubro. Em cada uma dessas datas serão gravadas as disputas de três Escolas.

Confira o calendário:

- Mangueira, São Clemente e Mocidade: 28/9 (gravação) e 16/10 (exibição)

- Imperatriz, Vila Isabel e Salgueiro: 29/9 (gravação) e 23/10 (exibição)

- Unidos da Tijuca, Portela e Grande Rio: 30/9 (gravação) e 30/10 (exibição)

- Paraíso do Tuiuti, Beija-Flor e Viradouro: 01/10 (gravação) e 06/11 (exibição)

- Apresentação dos 12 sambas vencedores: 13/11 (exibição)

Ao abrir a reunião, o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, informou que a TV Globo vai fazer, nos próximos dias, o depósito da primeira parcela relativa aos direitos de transmissão do Carnaval de 2022, o que dará mais ênfase para as agremiações acelerarem os trabalhos nos barracões.

A volta da transmissão do Desfile das Campeã também deverá ser anunciada em breve. "A TV Globo já sinalizou que usará um canal do sistema, provavelmente o MultiShow, para transmitir o Sábado das Campeãs. O espetáculo também será disponibilizado para os assinantes Globoplay", informou Perlingeiro, em entrevista ao site oficial da Liesa.