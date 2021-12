Capa do álbum das escolas da Superliga 2022 - Divulgação

Publicado 29/12/2021 09:43

Rio - Fechando o ano com muito samba no pé, a Superliga lançou os sambas-enredos das escolas das séries Prata e Bronze nas plataformas digitais. O álbum já está disponível nos principais aplicativos de música.

A capa do CD leva a imagem da União do Parque Curicica, terceira colocada no último carnaval, e a arte foi feita pelo Designer Sérgio Ayres. As obras foram gravadas no Prates Studio, com produção musical de Rafael Prates.

"Estamos buscando uma igualdade para as escolas no carnaval de 2022 e com isso já lutamos com esse equilíbrio na gravação do CD. As escolas tiveram as mesmas oportunidades de gravação e juntas entraram nas plataformas digitais. Levaremos os sambas da Intendente Magalhães para o Brasil e para o mundo, as escolas merecem", analisa Clayton Ferreira, presidente da Superliga.

Os desfiles das escolas da Superliga serão realizados nos dias 27 de fevereiro com o Grupo Bonze. Dia 28 será o primeiro dia da Série Prata. Já no 1° de março acontece a segunda parte da Série Prata. No dia 5 de março será a vez do grupo de avaliação.

As apresentações serão transmitidas pela TV Alerj, ao vivo, direto da Intendente Magalhães, em Campinho.