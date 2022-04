Segura! Fantasia de Mayara Lima rasga, e princesa da Tuiuti precisa sambar com a mão na genitália

Rio - Mayara Lima, princesa da bateria da escola de samba Paraíso do Tuiuti, a primeira a desfilar na segunda noite de apresentações do Grupo Especial do Carnaval carioca, passou por uma verdadeira saia justa durante sua passagem pela Avenida. A fantasia da beldade rasgou e ela precisou sambar por algum tempo com a mão na frente da genitália para não mostrar mais do que devia. O problema com a fantasia pode acarretar na perda de pontos para a agremiação.

