Jorge Perlingeiro, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), lerá as notas das escolas na Apuração do Carnaval, na Praça da ApoteoseBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 26/04/2022 15:47 | Atualizado 26/04/2022 16:36

Rio - O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), Jorge Perlingeiro, afirmou que gostaria de já ter feito já neste ano a Apuração do Carnaval na Cidade do Samba. A contagem das notas dadas pelos jurados às doze escolas do Grupo Especial será feita nesta terça-feira (26), às 16h20, na Apoteose. O local sedia a apuração pelo 30º ano consecutivo.



"Se eu tiver aqui no ano que vem a Apuração vai ser na Cidade do Samba. A Apuração é da Liga, não dá TV Globo, a TV Globo transmite", afirmou o Perlingeiro, que será a voz responsável por anunciar as notas durante a transmissão.

Segundo o presidente da Liesa, este ano não houve tempo suficiente para mudar o lugar da transmissão.



Este ano, a imprensa está separada do espaço em que ficam os componentes.



Jorge Perlingeiro está em seu primeiro ano como presidente da Liesa.

Ele também propõe que a partir do ano que vem seja organizado um Carnaval em julho, sem competição, voltado para para os turistas, a fim de captar recursos para o Carnaval.



O evento seria em formato reduzido. Cada escola desfilaria em 40 minutos, ao longo de dois dias. O presidente propõe um enredo único que seja dividido por cada escola. "Poderia ser doze belezas do Rio de Janeiro, ou doze Estados, alguma apologia ás belezas do Rio ou do Brasil", explicou.



Para o ano que vem, penso muito nisso, vou conversar com o prefeito. O Carnaval de meio de ano para turista para aproveitar as férias da Europa e dos EUA com menos gente, entorno de mil pessoas pra cada escola, com menos alegoria, sem competição", defendeu.



