Gabriel Cartolano e Mara MaravilhaFoto: reprodução

Publicado 22/12/2021 23:20 | Atualizado 22/12/2021 23:40

Sempre que Mara Maravilha é convocada para apresentar o Fofocalizando ou participar de algum programa da emissora a audiência é alta no SBT, a veterana ainda foi bombardeada de mensagens em suas redes sociais, elogiando a relação dela com o colega Gabriel Cartolano, que é sempre admirável o respeito do mesmo com a historia da apresentadora e sempre muito ético e promissor.