Bruno Fagundes - Foto: Fabio Audi

Bruno FagundesFoto: Fabio Audi

Publicado 23/12/2021 16:50

O ator e produtor Bruno Fagundes foi confirmado recentemente no elenco de ''Só Se For Por Amor'', série nacional produzida pela Netflix. A trama conta a história de uma banda que está no início do sucesso e Bruno interpreta Rafael, o produtor musical da produtora do grupo. Ele se envolve em uma relação amorosa com um dos integrantes da banda e vai contracenar com a protagonista Lucy Alves, a ajudando a se transformar em uma popstar.



Em maio de 2022, ele também estará com outro papel no ar: ‘’fico muito feliz, porque consigo realizar meu trabalho na minha maior potência, mostrando a construção de personagens completamente diferentes’’, comemora. Ele terá o seu retorno às novelas, em ‘’Cara e Coragem’’, da mesma autora de ‘’Pega-Pega’’, Cláudia Souto. A trama global será transmitida no horário das 19h, onde Bruno dará vida ao coreógrafo de uma companhia de dança aérea e irá contracenar com o ator André Luiz Frambach. ‘’Tenho um carinho muito grande pelo circo, faço aula há anos em diversas modalidades, então foi muito legal saber que vou interpretar um profissional desse ramo.’’ Ele também conta que está muito feliz de ter a oportunidade de voltar à Globo e às novelas. ‘’Acima de tudo, é um privilégio poder exercer minha profissão por um período tão longo e constante. Já estou me dedicando muito para esse personagem. Aguardem!’’, comenta.



Acumulando seis filmes e diversos curtas para o cinema, Bruno adicionou ‘’Moscow’’ ao seu currículo, recentemente. Disponível na Amazon Prime, o longa foi lançado no início de Novembro e foi rodado em apenas 12 dias, durante a pandemia. O ator interpreta Wally, um assassino de aluguel que sofre com Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) por limpeza, e parceiro de Val, personagem de Thaila Ayala.



Durante a pandemia e sem o teatro, Bruno conseguiu planejar diversos projetos que ainda estão por vir. No dia 01 de setembro, estreia em ‘’Mise En Scène’’, um documentário da Globoplay, que fala sobre os processos criativos que compõem o trabalho do ator. Alguns nomes como Cássia Kis, Antônio Fagundes, Gabriel Leone, Glória Pires, Dira Paes e Zezé Motta também estarão presentes.



O artista também está com projeto no teatro, com ‘’A Herança’’, onde estará na atuação e produção executiva. Além da peça, marcará presença novamente no streaming, com estreia prevista para 2022, mas que ainda não pode revelar detalhes.



A última novela que encenou foi “Meu padacinho de chão”, há sete anos, da TV Globo, além de ter feito outras quatro anteriormente. Bruno conta que tinha vontade de fazer mais produções do gênero, mas que a pausa nos folhetins o possibilitou a participar de outras produções ao longo dos últimos anos. Em 2018, Bruno entrou para o elenco da segunda temporada de‘’3%’’, primeira produção brasileira da Netflix, que lhe rendeu reconhecimento internacional. Seu personagem, André Santana, foi o principal antagonista da trama até seu encerramento, em 2020. Na plataforma também teve uma breve participação na série norte-americana ‘’Sense 8’’.



Além disso, Bruno é apaixonado pelos palcos. Ficou em cartaz no teatro com três peças por cerca de sete anos, e só ficou fora dos tablados por dois anos, em 2011 e 2020, por conta da pandemia. Ele soma 10 indicações a prêmios como Melhor Ator no Teatro e na TV, dos quais foi premiado três vezes. Em 'Baixa Terapia' conquistou sucesso nacional, com mais de 100 mil espectadores, e internacional com turnês em Portugal e nos EUA. Enquanto o apresentava no Brasil, Bruno ensaiava para o papel de protagonista em 'Zorro, O Musical', e gravava os episódios de '3%', simultaneamente. O ator conta que se identifica com esse estilo de vida e que não vê a hora de poder voltar à essa rotina "maluca".

Ano passado, o artista também estreou uma websérie de humor no YouTube chamada 'Amigo É Bom, Mas Dura Muito', junto de seu amigo e também ator, Felipe Hintze. A série arrancou boas críticas do público e sua 2ª temporada está prevista para acontecer em um momento pós pandêmico, no formato original. No mesmo ano, Bruno também fez sua estreia como diretor no videoclipe 'Fica' do cantor Gabriel Maqui.