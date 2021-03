'Sombra e Ossos' ganha nova capa e novo formato Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 10:00 | Atualizado 10/03/2021 10:14

Rio - Best-seller mundial, o livro "Sombra e Ossos", da autora israelita Leigh Bardugo, está sendo adaptado para as telas pela Netflix. A megaprodução tem data de estreia prevista para 23 de abril e já ganhou um trailer. Com a chegada da série, os livros ganharam uma nova capa e novo formato. Além disso, agora o livro sai pelo selo Minotauro, da editora Planeta.

O livro "Sombra e Ossos" faz parte da trilogia Grisha, é um clássico do universo jovem adulto e conta de um país dividido pela Dobra das Sombras - uma faixa de terra povoada por monstros sombrios - no qual a corte real está repleta de pessoas com poderes mágicos. Ali, Alina Starkov pode se considerar uma garota comum. Seus dias consistem em trabalhar como cartógrafa no Exército e em tentar esconder de seu melhor amigo, Maly, o que sente por ele.



Quando Maly é gravemente ferido por um dos monstros que vivem na Dobra, Alina, desesperada, descobre que é muito mais forte do que pensava: ela consegue invocar o poder da luz, a única coisa capaz de acabar com a Dobra das Sombras e reunificar Ravka de uma vez por todas.



Por conta disso, Alina é enviada ao Palácio para ser treinada como parte de um grupo de guerreiros com habilidades extraordinárias, os Grishas. Sob os cuidados do Darkling, o Grisha mais poderoso de todos, Alina terá que aprender a lidar com seus novos poderes, navegar pelas perigosas intrigas da corte e sobreviver a ameaças vindas de todos os lados.