'A Revolução dos Bichos' ganha edição em capa dura e ilustrações de Ralph Steadman Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 12:28

Rio - Com a recente entrada da obra de George Orwell em domínio público, a editora Intrínseca lança "A Revolução dos Bichos", clássico do autor, em capa dura e ilustrações do desenhista e cartunista inglês Ralph Steadman.

A obra inclui ainda dois prefácios do autor escritos em momentos diferentes – intitulados “A liberdade da imprensa” e “Prefácio para a edição ucraniana” – e também dois posfácios: um deles assinado pelo crítico literário José Castello (“Máquina de despir tiranias”), que conduz o leitor além das impressões iniciais provocadas por Orwell; e o segundo, assinado pelo tradutor André Czarnobai, explica a decisão de manter o título consagrado no Brasil. Algumas editoras escolheram relançar o livro com o título "A Fazenda dos Animais".

A revolução dos bichos narra a rebelião dos animais da Fazenda do Solar que, cansados de serem explorados por seu dono humano, assumem o controle do lugar e instauram ali um novo regime. A princípio, tudo parece perfeito, mas logo o leitor percebe que, nesta sátira complexa sobre a estrutura dos governos totalitários, o autor expõe como o poder corrompe até mesmo as causas mais nobres, a ponto de tornar os antigos oprimidos em novos opressores. A fábula, lançada há mais de sete décadas, se tornou um marco da literatura mundial e segue relevante até hoje.

Embora fosse um socialista convicto, Orwell nunca concordou com os desmandos de Stalin na antiga União Soviética. Tendo lutado ao lado das forças antifascistas na Guerra Civil Espanhola e trabalhado como editor em um jornal de esquerda, ele acreditava que a ascensão do stalinismo afastou a cúpula do governo da proposta de melhoria social para a classe operária. Romancista político por natureza, o autor nunca deixou de apontar para a corrupção causada pelo poder.



Esta edição relembra o contexto histórico e social no qual este clássico foi concebido e, ao mesmo tempo, evidencia a relação da A revolução dos bichos com a contemporaneidade.