Simon Schwartzman lança seu novo livro, Falso Mineiro, em live nesta quarta-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 13:08 | Atualizado 16/03/2021 13:11

Rio - Simon Schwartzman lança seu novo livro, "Falso Mineiro", em live nesta quarta-feira, dia 17, às 18h, no canal da Intrínseca no YouTube.

O autor conversa sobre o tema "Populismo vs. ciência. O desafio da construção de políticas públicas eficazes" com o economista e ex–ministro da Fazenda Pedro Malan e a socióloga e professora da UERJ Helena Bomeny. A mediação fica a cargo de Roberto Feith, editor do selo História Real, da Ed. Intrínseca.

Em "Falso Mineiro", Simon Schwartzman reflete sobre sua trajetória intelectual e sobre as grandes questões da vida do país. O ex-presidente do IBGE revisita suas origens judaicas, a juventude nos tempos da ditadura e a carreira acadêmica. Neste livro de memórias, o autor percorre as políticas públicas adotadas no Brasil nas últimas décadas, incentivando uma discussão sobre o nosso momento atual.