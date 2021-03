HQ ’Family Tree’ Divulgação

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 25/03/2021 10:00 | Atualizado 25/03/2021 10:05

Uma menina de 8 anos começa a sentir uma coceira no braço. A "alergia" não dá sinais de melhora e após uma análise mais profunda chega-se a conclusão que, na verdade, a pequena Meg está se transformando em uma árvore. E mais: essa transformação vai causar uma sucessão de eventos que vão culminar no fim do mundo. Essa é a premissa de "Family Tree: Nascimento", a nova HQ de Jeff Lemire em parceria com os ilustradores Phil Hester, Eric Gapstur e Ryan Cody, que chega ao Brasil em março pela Intrínseca.

fotogaleria

Publicidade

Angustiados com a metamorfose de Meg, a mãe, o irmão e o avô da menina partem em uma aventura em busca de respostas e uma possível cura. Mas será que existe uma cura para o que está acontecendo com Meg ou ela está se transformando no que nasceu para ser?

Este primeiro volume de "Family Tree", que em português significa "árvore genealógica", traz mistério, ação e dramas familiares. Além disso, Jeff Lemire traz sua visão de chamado "horror corporal", um subgênero do terror que é o terror causado por transformações grotescas no corpo dos personagens.

Publicidade

Com uma história rápida e cheia de ação, o primeiro volume de "Family Tree" termina com um gancho impactante, que deixa o leitor ansioso pelo próximo volume.