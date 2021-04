Katherine Mansfield Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 11:38 | Atualizado 06/04/2021 11:50

Rio - A contista neozelandesa Katherine Mansfield, conhecida por explorar o universo interior de seus personagens em sua obra, foi inspiração para grandes nomes, como Clarice Lispector e Virgínia Woolf. Em "A Festa ao Ar Livre e Outras Histórias", que está sendo relançado pela editora Nova Fronteira, a autora mostra seu talento ao retratar pequenas cenas do dia a dia e abordar temáticas sociais, de classe e de gênero.

A nova edição tem tradução da poeta e professora Luisa Lobo, que também assina o texto de introdução. "Há em Mansfield um domínio certeiro do diálogo e um controle sutil do cotidiano, visto com realismo, mas onde uma palavra, uma imagem, uma metáfora, uma lembrança, sempre bem colocadas, abrem um abismo de ambiguidades e insinuações, despertando no leitor um mundo de questionamento, devaneios e incertezas", afirma Luiza na introdução. "Acima de tudo, Mansfield empresa sua prosa emoções".