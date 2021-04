’Sol e Tormenta’, segundo livro da trilogia ’Sombra e Ossos’ Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 14:15

Rio - "Sol e Tormenta", a aguardada continuação do livro "Sombra e Ossos", de Leigh Bardugo, ganha uma nova capa e formato pela editora Planeta Minotauro. "Sol e Tormenta" é o segundo livro do "Grishaverso", mundo fantástico criado pela autora israelita Leigh Bardugo, em 2013.

A trilogia conquistou milhares de fãs no mundo inteiro e agora ganha adaptação para série original da Netflix, com participação da autora no time de produtores. A megaprodução apresentará o universo Grisha e é inspirada no primeiro livro, com estreia para o dia 23 de abril e participação do ator Ben Barnes (Crônicas de Nárnia).

No segundo livro, Alina e Maly precisam fugir das garras do Darkling após o terrível confronto na Dobra das Sombras.



Apesar de finalmente ter se reunido com a pessoa mais importante de sua vida e de se ver livre do controle de Darkling e das pressões da corte, Alina está atormentada pela culpa depois dos acontecimentos na Dobra. Mas não há tempo para reflexões quando o seu principal objetivo é sobreviver. Nessa fuga frenética, em que precisa correr por sua vida e pelo destino de seu país, a Conjuradora do Sol acaba encontrando aliados – e inimigos – em figuras que nunca imaginou, como no corsário misterioso que é muito mais do que aparenta ser.



Por sua vez, o Darkling está mais poderoso e determinado do que nunca. Com um novo poder assustador e extremamente perigoso, ele não irá poupar esforços para encontrar Alina e conquistar o trono de Ravka. O cerco está se fechando.