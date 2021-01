Especialistas sugerem ideias de brincadeiras divertidas, refrescantes e estimulantes sem sair de casa Divulgação

Por Priscila Correia

Publicado 10/01/2021 07:00

Rio - Depois de um ano de isolamento social, ensino à distância, angústia, estresse, o verão chegou junto com as férias escolares. Pediatras indicam momentos de conexão com natureza, mas lembram que todo cuidado ainda é necessário. Afinal, a pandemia continua, os números no Brasil estão em curva ascendente e a nova variante, recém-chegada ao país, já causa prejuízos maiores em cidades como Londres, que enfrenta novo lockdown.



Se por um lado, é necessário ficar mais em casa do que nos verões anteriores, por outro há a preocupação em relação ao excesso do tempo de tela. A psicóloga da Maternidade Brasília Hamanda Palazzo lembra que para uma interação de qualidade com os filhos, os pais podem além de optar pelo estabelecimento de uma rotina, investir em atividades mais lúdicas e brincadeiras, buscar o esclarecimento de responsabilidades e atribuições de cada membro da família e dependendo da idade, incluir a criança nas tarefas domésticas.

"Realizar alguma atividade física, seja na varanda, quintal ou até mesmo na sala de casa. Ter um espaço de expressão de emoções e sentimentos, com participação e envolvimento dos pais. De forma geral, diante de uma experiência nova e que rompe a rotina é sempre importante prezar pelo bom diálogo, pois assim as crianças podem entender que os pais também precisam fazer ajustes”, explica.



Mas, quais brincadeiras desenvolver? A profissional brincante, Nathalia Girão, mais conhecida como Naná, e gestora da empresa Nanámastê Recreação, acredita que os vínculos são fortalecidos entre adultos e crianças através do brincar. "A criança se sente mais acolhida, segura e tranquila, enquanto o adulto além de vivenciar momentos de leveza e alegria pode observar a forma que seus filhos e filhas reagem, pensam e se manifestam através deste ato de diversão”.



Já a neuropsicóloga Bárbara Calmeto, do Autonomia Instituto lembra que brincadeiras do Método Montessori para valorizar a evolução natural dos pequenos, usando materiais que podem ser encontrados em casa são sempre uma boa solução para estimular os sentidos do tato, audição, visão, assim como novos aprendizados. “Atividades simples e sustentáveis, com uso de materiais de uso doméstico são sempre uma boa solução”.



Abaixo, Bárbara sugere algumas ideias:



- Corte círculos finos de um rolo de papel higiênico e peça para a criança encaixar em um tubo.



- Pinte 3 bandejas com cores diferentes ou desenhe símbolos variados e peça para que a criança coloque objetos com a mesma cor ou formato em cada uma das bandejas. Vale separar talheres também.



- Corte tiras de EVA e faça retângulos recortados em uma face de caixa de papelão. Depois peça para a criança passar as tiras pelos recortes.



- Improvise uma pinça com hashi infantil ou use uma pinça maior mesmo e peça para que a criança encha um pote com algodão, pedaços de tecido, pedrinhas ou outros itens.



- Pegue itens com diferentes formatos (tampinhas, blocos de madeira, cortadores de biscoito etc), desenhe o contorno deles em uma cartolina e peça para as crianças encontrarem a imagem correspondente a cada um.



Preencha um prato com farinha de rosca e desenhe números com o dedo indicador. A criança pode seguir um molde.



Até mesmo brinquedos podem ser solução para proporcionar momentos divertidos de verão em casa. Sharon Czitrom, Diretora de Marketing da Sunny Brinquedos, lembra que a marca MassaAreia é opção para as crianças explorarem toda sua criatividade através de brincadeiras manuais e lúdicas, como se estivessem na praia de verdade. “Elas pode construir castelos de areia, cavar trincheiras e deixar a sua imaginação à solta. Ela molda-se como areia real da praia e mantém sua forma”, conta.



Nathalia Girão, da Nanámastê, destaca ainda que brincar com água é uma diversão por si só e ideal para os dias mais quentes. "A água tem o poder de acalmar, refrescar e por possuir densidade diferente proporciona o poder investigativo e curioso da criança que vai querer explorar diversas possibilidades de brincadeiras, é um entretenimento e tanto”, explica.



Abaixo, ela sugere três dicas de brincadeiras com água:



Brincadeira 1



Boia ou afunda



Material : Uma bacia ou panela grande com água e outra com objetos de diversas densidades.



Idade : A partir de 3 anos



Objetivo : Verificar qual objeto boia ou afunda. O adulto que acompanhará pegará um objeto por vez e perguntará para a criança “ Boia ou afunda?” Deixe a criança sentir o peso e tatear o objeto, após sua resposta a deixe lançar o objeto na água e ver o que acontece.



Dica especial: Se o dia estiver bem quente, separe um borrifador com água fresca e faça um acordo com a criança. Todo acerto dela ela ganhará borrifadas refrescantes. Será uma comemoração deliciosa!



Brincadeira 2



Transferência de objetos



Essa brincadeira é ótima para desenvolver a coordenação motora



Material: 1 bacia com água e outra sem água. Colheres de diferentes tamanhos e pegador de salada, este último é para estimular o movimento de pinça da criança.



Objetivo: Realizar transferência dos objetos e deixar a criança desdobrar as possibilidades desta brincadeira. Ela poderá se divertir de muitas formas e talvez até queira brincar de comidinha.



Idade : A partir de 2 anos. Bebês de 1 ano podem brincar também, mas deixe a atividade mais livre e com itens que eles possam levar a boca.



Dica especial : Vá introduzindo os tipos de colheres aos poucos e por último o pegador de salada. Deixe a criança primeiro transferir com as colheres e depois com o pegador, após este momento deixe ela livre para utilizar qual ela preferir. Folhas, flores e pedras serão super bem vindos na brincadeira. Deixe a imaginação fluir.



Brincadeira 3



Banhos de ervas



Sim!!! Vamos resgatar essa prática revigorante, refrescante e acolhedora.



Material: Uma bacia grande que caiba a criança ou uma banheira ou uma piscina inflável. 3 colheres de sopa de camomila, 3 colheres de sopa de erva doce e lavanda caso tenha acesso. Vamos precisar também de uma panela média com 1 litro de água.



Objetivo: Fazer com a que a criança tenha um momento divertido e de auto cuidado, além do contato com elementos naturais. Coloque as ervas na panela com 1 litro de água e deixe a criança amassar e apertar as ervas, desta maneira o cheiro ativará e ficará um aroma delicioso. Após este momento acrescente 500 ml de água quente para morna, coe e coloque no local que a criança tomará banho. Deixe-a se divertir



Idade: Qualquer idade, porém a partir de 2 anos a criança já pode macerar as ervas com as próprias mãos



Dica especial : Deixe esponjas, alguns brinquedos divertidos e que tal barquinhos de papel?