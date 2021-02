Por O Dia

Publicado 28/02/2021 07:00

Rio - Eles são um importante símbolo da nossa feminilidade. Toda mulher deseja ter seios firmes, bonitos e no tamanho proporcional. Mas essa questão vai muito além da estética! É preciso cuidar bem dos seios para evitar problemas de saúde e manter a autoestima lá em cima. E você, está cuidando bem do seu "amigo do peito"? A mastologista Juliana Murteira, chefe do serviço de Mastologia do Hospital São Vicente de Paulo, esclareceu algumas dúvidas e mitos sobre o assunto.

Mulheres que fazem redução ou aumento da mama podem amamentar?

Dificilmente a paciente que reduzir a mama vai conseguir amamentar. A cirurgia afeta a anatomia da mama, e o leite materno não consegue chegar ao bico. Algumas podem conseguir amamentar devido à técnica utilizada. Minha dica para quem pretende amamentar é esperar para fazer a cirurgia depois. Ao contrário, a cirurgia para aumento da mama não costuma atrapalhar a amamentação. Mas, dependendo da técnica, a anatomia dos ductos pode ser afetada. Vale lembrar que a amamentação reduz o risco de câncer de mama, além dos benefícios já conhecidos para a saúde do bebê.

Não usar sutiã pode prejudicar os seios?

Usar ou não sutiã é uma escolha de cada mulher e não afeta a saúde da mama. Usar sutiã de bojo ou com ferrinhos na sustentação também não é prejudicial. Exposição ao sol, topless, também não são problema, mas é importante usar protetor solar. Inclusive, para mulheres grávidas que pretendem amamentar, recomendamos expor as mamas ao sol.

Todo nódulo no seio é câncer?

Nem todo nódulo é câncer, mas todos devem ser avaliados por um especialista que vai dizer se há ou não indicação de investigação de câncer e realização de biópsia. É muito importante que a mulher conheça a própria mama para detectar precocemente qualquer alteração. Ao descobrir qualquer mudança na textura ou no relevo, é fundamental procurar um mastologista. Quanto mais cedo um tumor for descoberto, menos agressivo será o tratamento e maior será a chance de cura.

Quais são os cuidados com os seios?

Manter a higiene, a pele limpa e seca. Muitos não sabem, mas é preciso ter um cuidado especial com o sulco inframamário, que é aquela dobrinha abaixo da mama. Em mulheres com seios grandes, muitas vezes a área fica úmida e suada, o que pode favorecer o aparecimento de lesões dermatológicas. Além disso, é importante fazer os exames de rotina. O ideal é fazer a mamografia anual a partir dos 40 anos.





Vale a pena retirar o silicone?

Publicidade

A moda agora é retirar as próteses de silicone. Muitas mulheres querem voltar a ter seios menores e naturais. Mas como é esse procedimento? A cirurgiã Cristiane Todeschini, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, explicou as indicações para a cirurgia.

"A cirurgia de explante é indicada para pacientes com complicações nos implantes (ruptura ou contratura), pacientes com Sintomas de Síndrome ASIA (síndrome autoimune) e aquelas que não desejam mais ter os implantes mamários. Hoje, existe maior conscientização sobre o uso dos implantes. Não é moda. As mulheres estão se comunicando mais, fazendo suas escolhas. O arrependimento acontece quando se age na impulsividade. Pesquise, obtenha informações e procure um especialista antes de colocar um implante", destacou a Cristiane.

Publicidade

Não percam!

Publicidade

Estou no ar de segunda a sexta,

a partir das 14h na Band.

No programa #VemComAGente.

Publicidade

BELEZA DA ALMA

"Amar a

si mesmo é o começo de um romance para toda

a vida"

Publicidade

Oscar Wilde