Lançamento oficial da festa pelos 90 anos do Cristo Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 18:51

Nesta segunda-feira (1º de março), aniversário da cidade maravilhosa, às 7h, será realizado o lançamento oficial das comemorações pelos 90 anos do Cristo Redentor. Eu sou a madrinha dos projetos sociais do monumento e terei o prazer de participar de mais este lindo evento. A cerimônia terá a presença do arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, do reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, do governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do prefeito do Rio, Eduardo Paes.



Haverá a apresentação do calendário de eventos, realizados entre 9 e 17 de outubro, na Marquês de Sapucaí. O objetivo da Festa é deixar um legado socioambiental e educativo como referência para o povo do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.



- Ao longo dos seus quase 90 anos, o monumento ao Cristo Redentor sempre se destacou no cenário nacional e internacional como porta de entrada do turismo brasileiro, maior monumento em art déco do mundo e santuário católico. Chegou a hora de celebrarmos tudo o que ele representa para o povo brasileiro e o mundo inteiro. Por isso, vamos fazer uma grande festa com atividades religiosas, sociais e culturais - destaca o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar.



A festa terá como eixo o desenvolvimento sustentável, desde a concepção, passando pela organização até as atividades no sambódromo. O setor Cristo Sustentável estará presente com a Vila Sustentável e o Ação de Amor do Cristo Redentor, incluindo várias parcerias e projetos sociais. As ações abrangem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU).



Ao longo do ano outras atividades também estão previstas, uma delas é o “Dia da Geral”, que será realizado no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. Com a proposta de cuidar do ambiente comum a todos os cidadãos, os cariocas sairão às ruas para limpar o Rio de Janeiro, contribuindo cada um com sua parte para o bem-estar da sociedade. Será um grande mutirão de limpeza da cidade que envolverá toda a sociedade civil, contando com o apoio das paróquias da Arquidiocese do Rio de Janeiro e várias instituições. Também serão realizadas uma Quermesse, o Dia de Portugal e o Dia da Itália, eventos que terão elementos emblemáticos da cultura desses países



De 9 a 17 de outubro, o evento contará com atrações nacionais e internacionais, que vão se apresentar no Palco da Paz, na Praça da Apoteose. O line-up será divulgado no lançamento oficial. Todas as atividades da festa dos 90 anos do Cristo Redentor seguirão as normas internacionais contra o coronavírus.