Marjorie vive a doce Manu em 'A Vida da Gente'. A novela das 18h foi exibida pela primeira vez em 2011 João Miguel Júnior / TV Globo

Por Filipe Pavão*

Publicado 28/02/2021 07:00

Rio – Depois de dar vida a Dra Carolina nos episódios especiais de “Sob Pressão – Plantão Covid”, Marjorie Estiano volta às telinhas da Globo com uma trama já conhecida do público e que gera muita saudade: a novela “A Vida da Gente”. Escrita por Lícia Manzo, o folhetim substitui “Flor do Caribe”, a partir desta segunda-feira, na faixa das 18h.

fotogaleria

Publicidade

“O que mais me marcou na novela foram as conversas e as trocas entre os personagens. Era muito emocionante no bastidor e em cena. Era uma troca muito sincera, honesta e bonita entre atrizes e personagens “, revela Marjorie, que interpreta a doce e tímida Manu, uma jovem rejeitada pela mãe Eva (Ana Beatriz Nogueira), que só tem olhos para a filha esportista, Ana (Fernanda Vasconcelos).

Exibida originalmente em 2011, a trama traz à tona a complexidade das relações humanas e a contemporaneidade das relações familiares. Na história, Ana se apaixona pelo irmão postiço, Rodrigo (Rafael Cardoso), filho de Jonas (Paulo Betti). Por ordem da mãe e da treinadora Vitória (Gisele Fróes), que não aprovam a relação, ela foge grávida para outra cidade. Em uma reviravolta da trama, ela entra em coma e quando desperta anos depois, vê a filha sendo criada pela irmã Manu e pelo amor Rodrigo. E, assim, é formado o triâgulo amoroso que dá norte à narrativa.

Publicidade

Marjorie conta que Manu é um dos papeis mais lembrados pelo público até hoje. Mas, além disso, ela reforça que a história de Lícia Manzo foi importante para a sua trajetória como atriz, seja pelos diálogos potentes, cenas desafiadoras, ou conflitos atemporais.

”Eu estava em uma etapa de compreensão do exercício da profissão e a personagem era muito complexa e profunda. Ela dava material para que eu pudesse fazer uma transição de fase enquanto atriz. Ela me deu amparo para eu aprender como se constrói e se faz uma cena, o que eu preciso e quais são meus instrumentos para eu poder potencializar o que estava escrito no papel”, conta.

Publicidade

Relação com Nicette Bruno

Marjorie se emociona ao relembrar o privilégio de atuar ao lado da atriz Nicette Bruno, que faleceu aos 87 anos em 2020, vítima da Covid-19. Ela ainda faz um paralelo entre a relação das personagens, da neta Manu e da avó Iná, com a das duas atrizes, por ter se sentido muito acolhida pela veterana.

Publicidade

“A Nicette é uma pessoa que atravessa gerações. Ela tinha uma conexão muito clara, muito simples e sensível com todos os assuntos. O mundo se transforma muito e, às vezes, você tem dificuldade de acompanhar as mudanças, mas a Nicette parecia que já sabia. Ela estava à frente de tudo o que estava acontecendo”, diz.

A atriz ainda relembra um acontecimento dos bastidores que não se esquece envolvendo a Nicette e o marido, Paulo Goulart, que faleceu em 2014. Elas estavam voltando ao Rio, depois de uma série de gravações no Sul do Brasil, quando Marjorie escutou uma chamada telefônica do casal.

Publicidade

“Percebi que ela falou para ele: 'Não precisa me esperar, a gente vai chegar tarde. Vá dormir e a gente se fala de manhã'. Ele respondeu alguma coisa e ela finalizou: 'Sim, então, está bom. Me espera'. Depois, eu perguntei: 'Nicette, desculpe, mas não consegui deixar de ouvir. Para que ele poderia te esperar?'. Ela olhou para mim, com olhar malicioso, mexeu no cabelinho e deu uma risadona. Eu também morri de rir e falei: 'Está entendido. Obrigada, Nicette'”, conta Marjorie, aos risos.

“Casados há tantos anos e era tão viva essa relação, essa delicadeza... Ver que eles tinham uma relação erotizada naquele momento da vida, era incrível. A Nicette foi realmente um espetáculo”, finaliza.

Publicidade

Pandemia

Em março, completa um ano que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia da Covid-19 e aconselhou o distanciamento social. Para Marjorie, são tempos sensíveis e angustiantes. Ainda assim, ela acredita que a história de afeto e de acolhimento da novela volta em um bom momento para mostrar que, independente dos acontecimentos, a vida pode seguir.

Publicidade

“Tive momentos diferentes ao longo desse tempo de pandemia. Agora, continuo triste, sensível, abalada e perplexa, mas, ao mesmo tempo, as angústias e os medos estão com contornos diferentes. Eles não ficaram menores, mas ficaram diferentes. Tem um anestesiamento”, reflete Marjorie.

“Eu fico espantada de não reconhecer em mim o espanto que deveria ter ao saber que, nesta semana, a gente teve o maior número de óbitos em 24 horas. A gente está vivendo uma tragédia e não tem como se acostumar com isso. Vai levar um tempo ainda para retomar, mas eu confio que a vida segue”, completa.

Publicidade

* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa