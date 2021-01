Bruna Marquezine Reprodução

Por Isabelle Rosa

Publicado 17/01/2021 06:00

Rio - Bruna Marquezine dita tendência quando o assunto é moda e beleza. Prova disso, é que o novo cabelo da atriz já chama a atenção da mulherada. O corte é todo desfiado e com uma franjinha. As ondas dos fios também dão todo um charme ao visual.

O hair designer Victor Padilha, do Studio Nanno, detalha o corte escolhido pela atriz. "Ele é médio a longo com umas camadas baixas, bem leves e com bastante desfiado nas pontas. Ele ainda tem uma franja reta, sem muita textura, sem muito desfiado. É para deixar uma franja pesada. Com essa quarentena, muita gente tem feito a transição capilar e foi o caso da Bruna, então, o ondulado do cabelo dela deu todo um charme a mais no visual", comenta ele.

O que era de se esperar, o corte de cabelo da atriz é uma das apostas para este verão. "Por ele ser usado pela Bruna Marquezine e por estar muito bem nela, ele, com certeza, é uma tendência agora pro verão. Esse corte é do tipo que atrai clientes para o salão", avalia o cabeleireiro.

No entanto, esse 'look' não pode ser usado por todas as mulheres. "Não é indicado para mulheres que tenham tenham pouco cabelo e fios finos. Esse corte é pra quem tem cabelo pesado. A franja só pode usar quem não tem redemoinho na frente e que tem um formato do rosto adequado. É um corte pra quem tem um rosto mais delicado. Mas é aquilo: é uma questão de gosto, personalidade", pondera o profissional.