Gardênia Cavalcanti estreia novo programa na Band

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 06:00

A espera acabou! A apresentadora e colunista Gardênia Cavalcanti está de volta à Band a partir de amanhã, com um novo programa diário, o 'Vem Com a Gente'. A estreia é em grande estilo, em um especial verão, gravado no hotel Fairmont, em Copacabana. Durante todo o mês de fevereiro, a programação contará com convidados, dicas de beleza, saúde, culinária e muito entretenimento.

Defensora dos direitos das mulheres, mãe, empresária e apresentadora, Gardênia lutou desde cedo pelos seus sonhos e sua caminhada está longe de terminar. O início dessa nova fase está cheia de presentes para o público. Quer saber mais? Então se ligue na programação e 'Vem Com a Gente'.



“Sou movida a desafios e estou muito feliz com tudo que estamos preparando. Viemos de um ano difícil para o mundo. Precisamos nos cuidar e também acreditar, voltar a sonhar e a sorrir”, afirma Gardênia.

Publicidade

Nessa primeira semana, o 'Vem Com a Gente' recebe entre os convidados o apresentador Otaviano Costa e também terá dicas de cuidados com a pele no verão e deliciosas receitas, entre elas um carpaccio incrível.



“Estamos animados com a estreia do programa. É a nossa aposta local nas tardes de segunda a sexta. Gardênia tem carisma e vai conquistar o público em um formato plural, para toda família. Estamos fazendo com capricho, com equipe de peso na direção e na produção. Sem contar na parceria com o Fairmont, que nos presenteou com um cenário elegante e uma das vistas mais lindas da cidade, que é a praia de Copacabana”, explicou Cláudio Giordani, diretor geral do Grupo Band Rio.



Uma pernambucana que já declarou o seu amor ao Rio, Gardênia comandará as tardes da Band, sempre a partir das 14h e promete muita diversão e novidades para todas as idades.

“Começamos a desenhar o programa no auge da pandemia. No meio a tantas notícias duras, queríamos presentear a nossa audiência com um conteúdo leve, divertido e com convidados especiais. Gardênia tem a alma do carioca, apesar de ser pernambucana. É despojada e autêntica. É aquela melhor amiga que todo mundo quer ter, sabe? O público vai se identificar”, disse Viviane Groisman, gerente Artística e de Marketing do Grupo Band Rio.



A direção artística do programa é de Patrícia Félix, que comandou por 20 anos a direção do 'Vídeo Show', na TV Globo e também atuou na direção do 'BBB 20'.



“Estou feliz por estar assinando a direção artística de um programa multiplataforma num momento onde grandes emissoras tiraram seus programas do ar devido as dificuldades de produzir diante desse cenário que estamos vivendo. Sem dúvida nenhuma o programa traz uma vontade imensa de proporcionar bons momentos ao nosso público que já está cansado de tanta notícia ruim. Só com muita determinação, criatividade e amor seria possível colocar essa temporada no ar . Estamos com uma equipe reduzidíssima, que não mede esforços para tornar esse momento uma nova realidade de produção. Além é claro de muita atenção aos protocolos sanitários. O impossível aqui só demora mais alguns instantes”, comentou Patrícia

Félix, diretora do programa.



A direção geral é comandada por Salvatore De Luca, que há 30 anos atua no mercado e é especialista em grandes eventos. Ele já participou de grandes transmissões de eventos como UFC e as Olimpíadas do Rio.



“O 'Vem Com a Gente' é resultado de uma parceria minha com a Gardênia. Unimos a minha grande expertise em comunicação, produção de audiovisual com a expertise da Gardênia em apresentar e falar com o público. Juntamos nossos objetivos não só para esse programa, mas para outros projetos novos que estamos alinhando. O público terá um programa totalmente novo, que está sendo produzido com alta tecnologia, em 4K HDR. Esta é uma tecnologia inédita em programas no Brasil. Além disso, reunimos grandes profissionais, câmeras, técnicos de áudio, engenheiros, todos profissionais de ponta. Uma super equipe, uma super produção e uma super apresentadora”, diz Salvatore.



Publicidade

Nesta semana

Confira a programação da primeira semana do 'Vem Com a Gente' - temporada Verão:



- Receitas de Drinks, Carpaccio de Salmão, Steak Tartare e Shake Proteico com os Chefs Lima e

Jérome.

- Bastidores da gravação do samba do programa, com o cantor Leonardo Nessa.

- Participações de famosos como Padre Omar, o cantor Silvinho Blau Blau, a cantora Mariah

Ribeiro, a ex-BBB Fernanda Keulla, a cantora Marina Elali, MC Leozinho e o apresentador

Otaviano Costa.

- Informações de saúde com o infectologista Edmilson Migowski e a dermatologista Gabriela

Vasconcelos.

- Entrevista com Kika Macedo.

- Dicas de cuidados com os PETs.

- Dicas de como proteger a pele no verão.

- Dicas de máscaras personalizadas.

- Tendência de chapéus para o verão.