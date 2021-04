Por Juliana Pimenta

Publicado 04/04/2021 09:00

Rio - Thelma não impõe limites para suas maldades. Não satisfeita em roubar Domênico, filho de Lurdes, e criá-lo como seu, a vilã de 'Amor de Mãe' se dedicou a caminhos perversos para acobertar suas mentiras e conseguir tudo o que queria para sua família. Agora, que a trama chega à fase final, o público descobre que o ciclo de violência não chegou ao fim, mas na verdade, só se intensificou com a aproximação de Lurdes (Regina Casé) e Danilo (Chay Suede). Responsável pela vilã que, de certa forma, uniu o Brasil, Adriana Esteves brinca que não fazia ideia de que Thelma seria capaz de tantas maldades.

"Eu não imaginava mesmo. A Manuela Dias (autora) realmente me surpreendeu. Escreveu uma personagem densa que me fez encarar como um grande desafio", destaca Adriana. As decisões de Thelma, no final das contas, transcenderam a crueldade de Carminha, outra vilã interpretada por Adriana Esteves, que chocou o público em 2012. Nesse sentido, a personagem de 'Amor de Mãe' seria uma mistura do que há de pior na antiga vilã com a desumanidade de Narazé Tedesco, de 'Senhora do Destino', de 2004, que também roubou uma criança e criou como sua.Nesse sentido, Adriana revela que tem visto, na internet, a repercussão de sua personagem com o público, assim como da novela como um todo. "Estou assistindo e acompanhando essa fase final de 'Amor de Mãe', me sentindo grata de termos conseguido finalizar este trabalho. Toda a qualidade que a novela sempre teve está ali e ainda com mais emoção e verdade. Adoro saber que as redes sociais estão movimentadas com a 'Saga de Lurdes'", revela a atriz.Com a interrupção da novela, há mais de um ano, por conta da chegada da pandemia do coronavírus no Brasil, uma série de reprises ocupou a faixa das 21h, na Globo. A retomada das gravações da novela aconteceu em agosto do ano passado e, para minimizar os riscos, em uma tacada só. Ao lado do marido, Vladimir Brichta, que também está em 'Amor de Mãe', como o biólogo Davi, Adriana revela os desafios de voltar ao trabalho em meio a um cenário tão sombrio."Os protocolos que seguimos foram bem cuidadosos e rígidos. Isso facilitou um pouco a confiança para voltarmos a gravar. Mas existe sim em todos nós da sociedade muito receio em nossas vidas. Temos que ser muito cuidadosos", declara a atriz.E, nesse sentido, o fato da fase final da novela ter sido gravada de uma só vez possibilitou que os atores pudessem acompanhar a trama em tempo real, sem ter que se dividir com compromissos habituais de gravações. Adriana conta que tem aproveitado para acompanhar a trama, mas garante que não dá detalhes sobre o futuro das protagonistas nem aos amigos mais próximos."Assisto à novela todas as noites. Tem sido nosso prazer em família e com amigas e amigos queridos no WhatsApp. Nós trocamos várias mensagens e juro que não dou spoiler pra ninguém (risos)", se diverte a atriz.E, se por um lado, na tela da TV, Thelma se mostra completamente descompensada, pelo outro, Adriana Esteves tem conseguido se manter equilibrada mesmo com toda a insegurança advinda da pandemia."Sou uma pessoa que procura ser bastante disciplinada. Quando notei que as coisas ficariam difíceis, e que não seria por pouco tempo, comecei a traçar uma forma de viver que me traria equilíbrio e estrutura. Tudo que estamos vivendo vem nos exigindo muita maturidade. Meus passos têm sido nessa direção. Alcançar o máximo de sabedoria possível para poder contribuir para essa luta que uma hora acabará. A leitura tem sido minha grande aliada. Os filmes e as séries também. E de resto é amor. Receber e transmitir amor", assegura a atriz.