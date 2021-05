Marina Ruy Barbosa Reprodução

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 02/05/2021 07:00

Rio - Não importa a época do ano, os cabelos ruivos sempre exercem um certo fascínio. Mas, especialmente no outono, as nuances de vermelho e cobre ganham destaque. E quando se pensa em ruivo, não tem como não lembrar de Marina Ruy Barbosa! A atriz, que está no ar atualmente na reprise da novela "Império", na Globo, tem o tom de ruivo que é o sonho de consumo de muitas mulheres.

O especialista em coloração Bernardo Vasconcelos, que conta com 20 anos de profissão, ensina alguns truques que podem ajudar a atingir a coloração perfeita. Mas, para ter esse cabelo, o bolso também deve ser levado em conta. O profissional revela que para ter um cabelo igual ao de Marina é preciso desembolsar uma boa grana.

"O ruivo natural nunca é chapado e sem contraste. Então, se você vir um cabelo ruivo extremamente uniforme e com cor chapada, pode desconfiar. Já no caso da Marina Ruy Barbosa, que é um cabelo natural, podemos ver a diferença de nuances e contrastes na cor, que é levemente mais clara ao redor do rosto e nas pontas. Cabelos ruivos têm naturalmente muito brilho e é possível ver as mechas finas e naturalmente douradas espalhadas pelos fios", explica.

A manutenção das ruivas deve ser constante. "É preciso fazer a cor a cada 25, 30 dias, no máximo, evitando o efeito desbotado e sem brilho. Ao contrário do que muitos pensam, o ruivo é uma cor que exige muita atenção".

O especialista explica que o ruivo cai bem em todos os tipos de cabelos, desde que sejam tomados os devidos cuidados. "Esse tom é mais adequado para cabelos de textura fina ou média. Mas pode ser feito em cabelos lisos ou ondulados. Já em cabelos crespos temos que ter certos cuidados porque pode deixar os fios com aspecto ressecado", afirma.



"Para cuidar em casa, eu indico um totalizante de linha profissional, que pode ser aplicado após a cor feita no salão. Assim, você faz a primeira cor no salão e depois mantém em casa com tonalizante a cada 20 ou 30 dias", aconselha o profissional.

E quais são os produtos de beleza que toda ruiva deve ter em casa? "Três produtos são indispensáveis para as ruivas: xampu para cabelos coloridos, máscara de hidratação e protetor térmico e de raios solares".

Mas, se você já é ruiva e quer retornar ao seu tom natural, não se desespere. "Basta escolher o tom de base e aplicar pelo menos duas vezes, com um mês de descanso entre uma aplicação e outra. Assim, o cabelo pigmenta bem e não desbota, evitando que ele fique manchado ou sem vida".