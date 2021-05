Por Juliana Pimenta

Publicado 09/05/2021 09:00

Rio - Não é à toa que Claudia Leitte é tão querida no país. Aos 40 anos, a musa só emana boas energias e, neste domingo, ao falar dos três filhos, não poderia ser diferente. Mãe de Davi (12 anos), Rafael (8 anos) e Bela (1 ano e 8 meses), Claudia fala sobre o carinho e o apego aos pequenos. "Fico querendo dar um cheiro nos meus filhos de cinco em cinco minutos! (risos). Eu achei que ia ser uma mãe coruja, mas não imaginava que seria tanto assim. Se eu pudesse ficaria agarrada com eles o dia inteiro", brinca Claudinha.

Mãe há mais de uma década, a cantora abre o coração e fala da sua maior surpresa na maternidade até agora. "Ver seus filhos se tornarem independentes. Sempre achei que quando percebesse que eles estão crescendo, que precisam menos de mim, eu ficaria nostálgica, sofreria um pouco… Mas foi o contrário. Me enche de alegria ver que criei meus filhos para criarem as próprias asas e voar. É um orgulho enorme que me enche o peito", revela.Consciente dos dilemas presentes por conta da pandemia, Claudia lamenta o luto de tantas famílias nesta data marcante. "Dá uma dor no peito gigante. Fico pensando em quantas pessoas perderam a mãe, e quantas mães perderam os filhos nesse período. Por isso, nesse Dia das Mães, desejo muita luz para todos, que todo mundo tenha muita gratidão por poder abraçar suas mães, seus filhos, e ter esse tempo junto. Espero que a gente consiga, nesse dia lindo, transbordar amor", declara a cantora que, fazendo sua parte, vai celebrar o momento sem aglomerações."Nós vamos nos reunir de forma íntima, apenas família mesmo. Normalmente, nós fazemos um almoço com todo mundo, mas vamos seguir algo mais intimista. Eu amo, de paixão, cozinhar alguns pratos que minha vó me ensinou, mas ainda não tenho ideia de qual será… Em mente, tenho algo como uma massa e peixe, mas veremos!", brinca.E como é para os pequenos dividir a mãe com tantos admiradores? Claudinha dá detalhes de como conseguiu harmonizar a fama com a realidade da família. "Sempre tentei trazer isso da forma mais natural possível para eles. Fazia eles me acompanharem desde pequenos, quando era possível. Eles cresceram entendendo isso, me vendo nos palcos e percebendo a felicidade que eu sinto ao fazer meu trabalho. Por isso, sempre respeitaram muito. Eu fiz questão de sempre deixar claro que em casa eu sou a mãe deles, que faz palhaçada, assiste desenho, filme, e assim vai", conta a cantora que acaba revelando o tipo de mãe que é dentro de casa."Claudinha bagunceira, né? (risos) Gosto de me ver como uma mãe divertida, que faz palhaçada com as crianças. Quando preciso dar bronca, dou, mas, na maior parte do tempo, estou bagunçando com meus filhos pela casa", confessa.Conciliando a criação dos filhos com a carreira de cantora, Claudia fala sobre as críticas recebidas e dá dicas de como aliviar a culpa atrelada à maternidade. "Acredito que seja muito de você se entender e ser verdadeira consigo. Digo porque, sempre vão ter pessoas apontando o dedo para você e te dizendo o que fazer, em como você deveria criar seus filhos, o que você pode ou não fazer. A gente acaba sendo condicionada a sentir culpa. Ter um tempo pra você não é errado, pelo contrário, é saudável. Leve em consideração e acredite sempre no que você faz dentro de casa, apenas você e seus filhos sabem como é a relação de vocês. Você faz seu papel de mãe, cria seus filhos, ajuda eles, mas às vezes quer pegar umas horas do dia para fazer algo seu, é normal", aconselha a cantora.A segurança em falar sobre o tema também não é por acaso. Claudia revela que sempre quis ser mãe, mas, ao que parece, três já o número ideal. "Eu sempre amei a ideia de ter uma família! Com o tempo entendi que esse meu desejo era gigante, e comecei a desejar ter uma família grande. As coisas aconteceram de forma natural, no tempo certo, e consegui realizar. Acredito que a gente fechou a fábrica, sim!", avalia.