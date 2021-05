DJ Tati Zatto aposta no Mini Lifting Rodrigo Rodrigues / Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 09:10

Rio - O procedimento conhecido como Mini Lifting é o novo queridinho das marombeiras. Por conta da força que fazem nos treinos pesados na academia, as mulheres podem acabar tendo flacidez facial. O Mini Lifting, então, tem como objetivo diminuir a flacidez facial, rejuvenescer o paciente e deixar um aspecto mais natural.

fotogaleria

Publicidade

"A cirurgia com mais procura no momento é o Mini Lifting facial. O procedimento corrige a flacidez no rosto, que surge em virtude da perda de gordura, quando a pessoa pratica exercícios físicos por muito tempo. O Mini Lifting deixa um aspecto mais natural e rejuvenesce cerca de 8 anos, diferente de preenchimentos, que deixam o paciente com o rosto muito caricato", explica o cirurgião plástico Regis Ramos.

E quem está animada para aderir a técnica é a Taty Zatto, DJ residente do talk show de Jojo Todynho, no Multishow. Por conta de seus treinos mais pesados, Taty tem se incomodado com a questão da flacidez e já quer providenciar seu tratamento o quanto antes.

Publicidade

“Sinto muito esse efeito, aliás essa é a principal queixa de quem treina pesado. Brincamos entre nós que melhora de um lado e piora do outro (risos). Mas para tudo a gente arruma um jeito. Já fiz preenchimento em algumas áreas do rosto e senti uma melhora incrível. Agora estou louca para experimentar o Mini Lifting”, afirma a DJ.