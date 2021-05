Por Juliana Pimenta

Publicado 16/05/2021 09:00 | Atualizado 16/05/2021 13:54

Rio - Da última vez em que conversou com O DIA, Bianca Andrade ainda tinha um sonho para realizar: ser mãe. Hoje, grávida de Cris, a influenciadora digital, que também é sucesso como empresária, conta como foi o início desse processo. "Eu e Bruno (marido) já tínhamos conversado sobre e era um sonho que eu já tinha colocado como prioridade este ano e acabou acontecendo. Então está sendo um presente. Cris está sendo muito esperado e muito amado!", conta.

Com a notícia da gravidez vazada antes do consentimento dos pais, Bia e Bruno escolheram, então, uma forma especial de dividir outro momento importante com os fãs. Para o chá de revelação de sexo do bebê, o casal definiu o estádio do Maracanã como palco. "Foi um sonho, mas principalmente algo que eu sentia que devia a mim mesma, a nós. Foi um alívio e um sentimento de realização enorme para mim, algo que não tínhamos conseguido ter quando descobrimos a gravidez no primeiro momento. E claro, o Maracanã foi uma escolha muito significativa para nós. O Bruno pelo envolvimento e pela paixão com o futebol, eu por ter nascido no Rio de Janeiro… Sem dúvida, um momento que nunca sairá das nossas memórias e que vamos amar contar cada detalhe desta história para o Cris no futuro", lembra a influenciadora.Sempre preocupada em falar sobre questões estéticas em suas redes sociais, Bianca tem aproveitado as mudanças vindas com a gravidez para mostrar um lado mais real da maternidade. A influenciadora entende que, abrindo o jogo sobre os dilemas do processo, pode ajudar a acolher mulheres que enfrentam situações parecidas."Esse foi o motivo pelo qual eu comecei a falar sobre isso nos stories do Instagram e nos meus próximos vídeos do Youtube. Quero que as pessoas vejam a realidade, as mudanças do corpo, da pele, do sono, rotina...Não dá para aparecer sempre intacta porque claramente não é uma realidade. Acho muito importante mostrar esse lado também para que outras mulheres vejam que é completamente normal e faz parte do processo. E também tenho ouvido outras mamães que estão nesta etapa ou já passaram por ela. A troca tem sido valiosa. E o mais importante: isso tudo passa", desabafa a influenciadora que reforça a importância de entender o momento."Olha, são muitas mudanças, viu? Sabemos que não é um mar de rosas, mas estou lidando com isso da melhor maneira possível. São muitos hormônios e isso muda pele, humor, vontades...tudo (risos). Mas, é por um propósito muito maior! Então, tenho me cuidado bastante e trabalhado minha mente para este processo", conta Bianca.E o propósito, claro, é a chegada do Baby Cris. Esperando pelo momento de conhecer o filho, a influenciadora dá um spoiler da primeira coisa que quer fazer quando tiver com ele em mãos. "Estou muito ansiosa. Só de pensar que falta pouco para termos o Cris com a gente já deixa o coração cheinho. O que eu mais quero fazer quando ele nascer é sentir o cheirinho dele, dar um banhozinho… Quero pôr ele para dormir, enfim, fazer todo esse ritual mamãe e bebê que eu sempre sonhei em fazer", se derrete a influenciadora.Referência no mercado de cosméticos brasileiro e reconhecida pelo seu poder de influência nas redes sociais, Bianca tem um perfil muito único na sua forma de trabalhar. Mas e na maternidade, como vão ser as coisas?"Eu sempre fui muito ligada ao meu lado workaholic, sou apaixonada mesmo pelo meu trabalho e sempre foi minha prioridade. Algo que eu sinto que já está me ajudando muito a equilibrar minha rotina tem sido a chegada do baby. Estou aprendendo a cuidar mais de mim, a entender que agora sou responsável por uma vida que está dentro de mim e já se tornou minha prioridade, a desacelerar quando necessário, coisa que eu não fazia antes. Mas de todos os planejamentos e estratégias que tiro de letra, essa é a única que sei que não tenho como prever uma fórmula, mas serei muito dedicada, pode apostar!", adianta a influenciadora.Mesmo sem saber que tipo de mãe será, Bianca já adianta que estilo de vida quer proporcionar para o filho. "Uma coisa que eu não faria como mãe, principalmente sendo uma mãe que trabalha com internet, é deixar a criança sem 100% conectada, sempre com um tablet na mão ou muito inserida nesse universo digital. Quero que ele viva a vida, que ele conheça a textura do chão, que ele corra no meio do mato, que ele explore, que ele brinque. Não quero que ele seja essa pessoa presa a um computador ou celular. Eu quero que ele viva. Como eu já tenho essa tendência de ter tudo muito digital perto de mim por conta do meu trabalho, eu vou ter esse cuidado em dobro para que ele não caia nesse universo e possa viver experiências, enfim ser uma criança feliz e livre", revela.