Paolla Oliveira: vermelho estará em alta na primavera - Reprodução

Publicado 26/09/2021 07:00

São Paulo - Chegou a estação mais florida e colorida do ano! Na Primavera, a moda deixa de lado as cores sóbrias do inverno e as estampas divertidas e cores fortes voltam com tudo. Neste período, os tecidos que bombam são sempre os mais leves, para não correr o risco de passar muito calor ou ficar desconfortável com a temperatura mais alta.

Para se manter fresca e cheia de estilo, a consultora de moda Karine Rodrigues recomenda o linho ou tecidos com fibras naturais, que são os mais indicados para combater o calorão e não perder o charme do look. No verão, a tendência também abraça o cetim, muito usado em vestidinhos e camisetas regatas, além do laise e crochê, material do famoso twin-set.

A volta das cores vibrantes e estilos retrô

Rodrigues conta que setembro é considerado o ano novo da moda, uma vez que neste mês é realizada a “New York Fashion Week”, que sinaliza as tendências que vão estar em alta nos próximos meses. “A pantone elegeu algumas cores para a primavera/verão 22”, diz. Dentre as cores que prometem fazer sucesso nas ruas e vitrines estarão o vermelho vivo, pink, amarelo, fúcsia, verde, azul, lilás, laranja e verde limão.

A vibe dos anos 1970, 1980 e 1990 está a todo o vapor! A consultora explica que o patchwork, mistura de “sobras” de tecidos, estão em alta e devem seguir brilhando na próxima estação. Os croppeds, mangas bufantes, silhueta slim e a mini saia também são recortes e modelos que tem a cara da primavera/verão.

Algumas estampas não saem de moda, como é o caso do xadrez, que segue no top das escolhidas pelos fashionistas. Adentrando também a moda do avant basic, as estampas mais divertidas e diferentonas são tendências certas. “Principalmente o xadrez vichy, a padronagem de patchwork, estampas psicodélicas como o paisley e floral”, diz.

Aposte em acessórios diferentes

Nos acessórios, o artesanato deve ganhar destaque. “Voltam a palha e o crochê, além de acessórios mais divertidos e coloridos como miçangas, acrílicos e desenhos divertidos”.

Nos pés, sempre opções de sapatos livres e confortáveis. Flats, sandálias de amarrações coloridas, mules, clogs, papetes e até mesmo as famosas sandálias transparentes estarão em alta. A consultora diz ainda que nestas estações, as cores quentes, vibrantes e modelos diferentes com corda serão a pedida.

Para completar o look com chave de ouro, Rodrigues dá a dica da composição ideal: “Um look todo de crochê, um vestido com uma estampa psicodélica, muitas cores, uma peça com patchwork, conjunto de laise ou com estampa vichy! Difícil citar um só, muitas tendências para deixar a estação leve, alegre e divertida com essa retomada”.

Reportagem de Gabriela Ferreira, do iG