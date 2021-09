Andréia Horta no filme O Jardim Secreto de Mariana - Divulgação

Andréia Horta no filme O Jardim Secreto de Mariana

Publicado 26/09/2021 07:00

Rio – Após um ano e meio do início da pandemia da covid-19 no Brasil, a atriz Andréia Horta, de 38 anos, não esconde a felicidade de poder estrear um novo filme nas salas de cinema. Na próxima quinta-feira (30), o longa “O Jardim Secreto de Mariana” chega às telonas e narra a sensível história de Mariana (Andréia) e João (Gustavo Vaz), um casal apaixonado que se separa de forma abrupta.

“É um alívio a reabertura das salas de cinema. Seguindo todos os protocolos de segurança, convido todos que podem a voltar a viver essa experiência única que é estar na sala escura por duas horas compartilhando o silêncio com outras pessoas, vendo um filme brasileiro e contando nossas histórias”, diz Andréia Horta, que rodou cenas do filme nos famosos jardins do Instituto Inhotim, em Minas Gerais.

No longa dirigido por Sergio Rezende, cinco anos depois do fim da relação, o economista João parte em uma viagem de bicicleta rumo ao encontro da bióloga Mariana para convencê-la de que o amor entre eles ainda existe. Para isso, os dois precisam encarar as dores e frustrações do passado e da separação, que foi marcada pela impossibilidade de engravidar, maior sonho de Mariana.

Andréia detalha como foi fazer a protagonista, uma mulher apaixonada pelas flores e que enxerga beleza no grande desejo de ser mãe, mas também sente dor ao saber que o parceiro não pode gerar um filho. “Mariana chegou suave, me trazendo o natural da vida, a força e a beleza da natureza. Sua relação com a maternidade foi uma visão nova em minha vida adulta. Achei tão bonito o desejo dela”, destaca a atriz.

Aos 38, a artista ainda reflete sobre a cobrança da sociedade em torno da mulher acima dos 30 anos que não tem filhos. “A pressão que existe (sobre a maternidade) aparece nessa curiosidade das pessoas em querer saber se vamos ter filhos e quando vamos ter”, pondera ela.

Ensinamentos da ficção

Gravar um filme acaba trazendo reflexões aos atores sobre o tema, a narrativa do projeto. Para Andréia, “O Jardim Secreto de Mariana” proporcionou algumas lições em relação ao tempo em que as ações acontecem em nossas vidas. “A Mariana e o filme me ensinaram que tudo tem seu tempo e que, apesar dos nossos planos, podemos ser atravessados pelo destino. Essa é a força da vida sobre nós e devemos dançar com ela”, diz a atriz.

O filme ainda permite reflexões sobre o amor e suas nuances ao narrar os conflitos entre um ex-casal que ainda se ama. “Para mim, o filme passa muitas mensagens e uma delas é que se você não souber lidar com suas emoções, pode ferir alguém. Pensei muito sobre isso”, comenta a atriz, que anunciou o fim do casamento, neste mês, com o também ator Marco Gonçalves.

“Fomos muito felizes juntos. Tudo o que aprendi com ele seguirá aqui comigo. Hoje, muitas vezes olho o mundo como ele me ensinou. Que bom agora ter você em minha vida, sermos amigos, saber que estamos aqui um para o outro porque também o que é o amor sem uma bela amizade? O casamento acabou mas seguiremos honrando o amor que nos uniu com carinho e respeito”, disse Andreia em postagem no Instagram.



Nas telonas e telinhas

Andréia Horta não marca presença apenas nas salas de cinema. Pelo contrário, a atriz pode ser vista diariamente na pele de Maria Clara, na reprise da novela “Império”, às 21h, na Rede Globo. Na trama, que narra a história do comendador José Alfredo (Alexandre Nero) e fez sucesso na exibição original em 2014, a personagem é marcada por problemas em seus relacionamentos amorosos.

“Maria Clara e Mariana são mulheres completamente diferentes em tudo... Tem sido um prazer rever Maria Clara, eu adorava a ironia dela. Acho que todas as pessoas que amaram a personagem, de algum modo, foram marcadas por problemas amorosos”, diz atriz, aos risos.

A atriz também está no elenco de “Um Lugar ao Sol”, primeira novela totalmente inédita da Rede Globo no horário das 21h desde o início da pandemia. Ela conta o que poderemos esperar de sua personagem na trama, que deve estrear em novembro e vai contar a história de dois irmãos gêmeos separados ainda bebês.

“Em ‘Um Lugar ao Sol’, interpreto Lara, uma mulher solar, justa, leve, ética e totalmente entregue ao amor. A novela levantará vários assuntos importantes. Estou super curiosa para assistir”, adianta a atriz, que será par romântico de um dos gêmeos vividos por Cauã Reymond.