Deborah Secco opta pelo long bob médio - reprodução do instagram

Publicado 10/10/2021 07:00

Rio - Sabrina Sato exibiu seu novo visual nas redes sociais. O corte escolhido pela apresentadora foi o 'Blunt Bob', em que o comprimento é bem acima da altura dos ombros. Essa é uma tendência para a primavera-verão, devido as temperaturas mais altas.

"O corte da Sabrina é lindo e é uma grande tendência. Se chama 'Blunt Bob'. O cabelo curto deve vir com força nessa época mais quente do ano, devido o calor. O da Japa é um cabelo mais reto, alinhado, bem acima da altura dos ombros. E tem uma boa notícia. Esse tipo de corte 'emagrece o rosto'. Principalmente se a pessoa tiver o cabelo bem liso. Ele vai 'faciar' o rosto, fechar um pouco as bochechas, dando a impressão de rosto mais magro", comenta o hair designer e visagista Victor Padilha.

Como Sabrina Sato é um grande ícone da moda, seu novo visual tem grande chances de cair no gosto da mulherada. "Com certeza, as pessoas já associam a Sabrina a estilo. Então, isso ajuda a estimular as mulheres a perderem o medo da tesoura e adotar um novo visual", destaca o profissional.

O visagista ainda cita mais uma vantagem de dar adeus ao cabelão. "O curtinho traz praticidade. É muito fácil lidar com ele. Não embaraça, é um cabelo que você toma banho, sai e deixa secar naturalmente. Sem contar que é chique. Esse corte te dá um aspecto de rica, fina. Que mulher não gostaria de ser vista assim", brinca Victor.

Várias opções

Além do Blunt Bob, usado por Sabrina, existem outros tipos de cortes mais curtinhos. São eles: o chanel, o long bob e o bob cut. "A Débora Nascimento usa um cabelo curto mais desfiado, desconectado, um bob cut. Já a Sandy adotou um chanel, pode perceber que ele tem um biquinho na frente bem leve. A Deborah Secco optou por um cabelo médio", avalia o visagista.

Como usar

Curtiu a tendência do cabelo curtinho? Victor Padilha dá dicas preciosas para ajudar na escolha do corte. "Esse tipo de cabelo pode ser usado por qualquer pessoa. Mas existem dicas para auxiliar a mulherada. Por exemplo: as mais altas devem evitar mostrar muito o pescoço, porque se o corte valorizar essa região, vai deixar ela mais alongada ainda. Já para as mulheres que tem o rosto mais arredondado, o contrário funciona. Quanto mais mostrar o pescoço, melhor. Para quem tem cabelo volumoso, aconselho a tomar cuidado com o corte escolhido. Para arrasar com o curtinho, é indicado fazer um alinhamento térmico", ensina.