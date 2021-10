Marília Mendonça, Maiara e Maraisa lançam o projeto "Patroas" no Alianz em São Paulo - Leo Franco / AgNews

Publicado 10/10/2021

Rio - Agora é oficial! Depois de lançarem o projeto ‘As Patroas’, Maiara, Maraisa e Marília Mendonça confirmaram a primeira mega turnê do trabalho para o primeiro semestre de 2022. Com quatro shows confirmados até agora, as sertanejas se apresentam no Jeunesse Arena, no Rio, no dia 02 de abril. Com ingressos já à venda, os outros shows acontecem em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.

“A gente entregou a vida de verdade nesse projeto. Parou a carreira de Marília e de Maiara e Maraisa. E estamos dedicando nossa força toda para isso”, adianta Marília Mendonça.“É o projeto que está tendo a maior energia e produção focada das três. A gente nunca fez nada igual. A gente nunca parou para fazer um Patroas tão organizado e com coisas tão gigantes”, completa Maiara, que aproveita para atiçar seu público.“A gente vai causar. A gente vai por pra lascar no palco. O trem vai ser quente”, brinca a cantora.Apesar de ser divulgada como uma turnê de grandes proporções, os poucos shows, que serão realizados em apenas quatro capitais, já preocupam os fãs do resto do país. Ainda sem perspectiva de aumento de datas, Maraisa pede que o público engaje nas vendas para que novas apresentações sejam necessárias."É como se a gente tivesse fazendo nosso primeiro repertório da vida, nosso primeiro show. Por mais que a gente já tenha subido em vários palcos, é diferente de tudo o que a gente já viveu. Então depende do tempo em que esgotarem os ingressos. Comprem os ingressos pra gente poder fazer nas outras capitais”, pede Maraisa.Ao lado da amiga, Marília também revela que não sabe se terá condições de continuar com o projeto quando a carreira solo voltar a ser prioridade. “A gente não sabe o rumo que vai tomar, se a gente vai estar fazendo muitos shows e se a gente vai ter tempo para fazer algo parecido com isso. E os fãs não vão aceitar menos que isso, a gente já sabe”, destaca a sertaneja.Maiara, por sua vez, só pensa na ansiedade de poder reencontrar, finalmente, o seu público. “Não tem nada que está me causando mais ansiedade do que viver esse momento das Patroas. De ver a energia do público. Eu tô imaginando o estádio lotado e vai ser uma coisa incrível. Fazer isso com a Marília e a Maraisa, por causa da nossa história, é muita gratidão”, destacaFio condutor de todo o projeto, a parceria das três é exaltada em cada detalhe do planejamento dos shows. “A gente sempre sonhou com isso. A gente sempre teve uma mentalidade de criança, de não ter nada na sua frente, mas pensando em conquistar tudo. A gente sempre falava em deixar de ser abelha operária e ser abelha rainha. A gente já pensou em reproduzir esse projeto várias vezes. E aqueles dias eram os melhores dias da nossa vida, assim como o dia que a gente subir no palco vai ser o melhor dia das nossas vidas. Hoje a gente se sente patroa de verdade”, declara Marília.Com o álbum ‘Patroas’, resultado da parceria, indicado ao Grammy Latino, Maraisa recorda que o sucesso do trio veio acompanhado de muito trabalho. “A gente passou por diversos problemas, das pessoas não acreditarem, mas a gente sempre foi muito perseverante. O pessoal falava ‘mulher não acontece’, mas a gente pensava no positivo. Quando a gente compunha lá no nosso sofazinho, a gente já falava que ia acontecer um dia, que íamos fazer o nosso show e que íamos parar tudo. E nenhuma tinha gravado uma música sequer na vida. Então eu falo que nós crescemos na porrada. A gente sempre teve fé, perseverança e dedicação. Não é à toa que isso trouxe a gente até aqui”, defende a cantora.Nesse sentido, Marília aproveita para agradecer ao apoio das amigas e revela que o suporte vai muito além da música. “Na música, Maiara e Maraisa e Marília Mendonça já se provaram muito. No nosso nicho, pegamos primeiras posições muitas vezes e conseguimos mostrar nosso trabalho para o Brasil. O nosso foco agora é mostrar a amizade. São 10 anos de amizade, muitos altos e baixos. Essas meninas me colocavam dentro dos ônibus delas para me levar para os shows. Elas me chamaram para participar do primeiro DVD delas e ninguém sabia quem era Marília Mendonça. Fora outras coisas básicas que não tem a ver com música, de segurar a onda na vida pessoal mesmo. Em tudo. De pagar conta uma da outra mesmo. Eu senti muita falta de ter tempo de mostrar a nossa história e esse show vai ser para isso”, declara.