Cristo Redentor receberá iluminação especial nesta sexta-feira e no sábadoDivulgação

Publicado 22/10/2021 10:52

Rio - O Instituto Neymar Jr. e a Above lançaram na última sexta-feira um movimento nacional de prevenção e combate ao câncer de mama. O #AmorAoPeito reunirá celebridades, incluindo o próprio jogador Neymar Jr. e a atriz Ana Furtado, influenciadoras e até o Cristo Redentor, que será iluminado com o símbolo da campanha nas noites desta sexta e sábado, dias 22 e 23, em comemoração ao Outubro Rosa.

O movimento tem por objetivo promover o autocuidado e a prevenção. Por isso, o símbolo da campanha é uma representação do autoexame de mama. Os dedos indicador e médio, usados no exame de toque, ganharam a forma da letra A, associada à mensagem de alerta, atenção, autoexame e amor. Um círculo com um ponto central de destaque remete à mama. “Esse símbolo representa um gesto de amor, o Amor ao Peito. Mas não representa apenas o autoexame, pois também fala do amor que sentimos por todas as mulheres que sofreram e sofrem com essa doença”, explica Gustavo Malucelli Bacila, CEO da Baston Aerossóis.

Segundo a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, uma em cada quatro mulheres no mundo tem câncer de mama. No Brasil, 29% de novos casos diagnosticados de câncer em mulheres são de mama. Por isso, a Above se uniu ao Instituto Neymar Jr. para promover esse movimento de cuidado, carinho e proteção.



Além de Neymar Jr. e de Ana Furtado, o movimento contará com as participações das atrizes Vera Fischer, Cléo Pires e Sheron Menezzes, a ex-BBB Camilla de Lucas e as cantoras Luisa Sonza, Naiara Azevedo, Joelma, Ludmila, Lore Improta, Pocah e Solange Almeida. A campanha também terá a adesão de 30 microinfluenciadores em todo o Brasil e 500 insiders de Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.



A iluminação do Cristo Redentor, principal ponto turístico brasileiro, será inaugurada em uma solenidade para convidados com a participação da atriz e apresentadora Ana Furtado, madrinha da ação, que doou seus cachês para duas instituições especializadas no atendimento aos pacientes de câncer: o Hospital do Amor (Hospital do Câncer de Barretos) e o Instituto Protea.