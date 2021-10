Claudia Leitte - Globo/Fábio Rocha

Claudia LeitteGlobo/Fábio Rocha

Publicado 24/10/2021 07:49 | Atualizado 24/10/2021 07:56

Rio - Ela está de volta! Depois de algumas temporadas no ‘The Voice Kids’, Claudia Leitte retorna para a versão original do reality show, que estreia na próxima terça-feira na Globo. Empolgada com o novo desafio, a cantora é só alegria ao falar sobre as expectativas para a estreia.

“Eu fui uma das primeiras a ‘confirmar a cadeira’ (risos) e lembro que quando recebi a ligação me deu um frio na barriga, porque sei que era de desejo dos meus fãs essa volta pro ‘The Voição’ e também deu aquele sentimento de estar voltando pra casa, sabe? Só coisa boa desde o convite até as gravações hoje em dia. Pode ser muito romântico, muito clichê, mas é um fato: somos uma família”, declara Claudinha que, claro, admite um pouco de frio na barriga para o primeiro programa, que terá um formato inédito.“Estou muito ansiosa para que todos vejam. Será um programa com uma dinâmica completamente diferente, que vai movimentar bastante o jogo. Teremos muitas reviravoltas, tenho certeza!”, adianta a cantora.Claudia, aliás, é considerada veterana em ‘The Voice’. A cantora baiana é a única técnica da história do programa a participar das três versões da competição musical – ‘Voice’, ‘Kids’ e ‘The Voice+’. Para ela, existem pontos em comum entre as três edições.“A essência do programa é a mesma: dar uma oportunidade para grandes talentos que ainda não foram descobertos. Cada formato e edição é especial de sua maneira própria, mas no fundo, eles são bem semelhantes, geram emoções parecidas. No Kids, nos deparamos com crianças que estão começando a carreira, lutando pelo sonho. No adulto, temos de tudo um pouco, quem acabou de começar, quem já trabalhou na área mas ainda está buscando algo a mais, e assim vai”, pondera a cantora.Retomada musicalAlém da expectativa para a estreia do programa, Claudia também anseia pela volta aos palcos. Ainda preocupada com a pandemia, a cantora revela que, aos poucos, tem feito planos para a comemoração de seus 20 anos de carreira no ano que vem.“Estamos começando muitas movimentações, mas ainda não 100%. Primeiro, precisamos avançar nas melhorias do combate à pandemia, para então poder colocar toda a vida em ordem. Por isso, pessoal, se vacinem! É extremamente importante. Pensando nos afrouxamentos, no que já é possível de ser feito, estamos conseguindo nos adaptar e aproveitar algumas oportunidades. Com certeza teremos mais novidades logo logo. Minhas energias estão bem focadas no ano que vem, em que comemorarei meus 20 anos. Vai ser massa demais e terá muita coisa boa”, adianta Claudia.A empolgação com a música, aliás, não está só na cantora. Dentro de casa, na rotina com os três filhos (Davi, Rafael e Bela), Claudia já consegue perceber algumas inclinações artísticas dos pequenos.“Olha, todos amam música, só que de maneiras diferentes. Mas, queria dar um destaque nesse sentido para minha figurinha mais nova, a Bela. Ela se parece muito comigo, sabe? Toda vez que estou ensaiando e ela está comigo, ela começa a dançar, toda conta do espaço, faz como quem está cantando. Não sei se ela seguirá esse caminho ou não, será escolha dela, mas fico muito feliz em vê-la se soltando dessa maneira desde cedo”, se derrete a mamãe coruja pela caçula.Folia aguardadaAssim como os planos de retomar aos palcos seguem com cautela, Claudia também se prepara para um dos momentos mais importantes do seu ano. “Meu Carnaval de 2022 já está todo planejado, tanto se for presencial, quanto se não for. Tudo vai depender de como estaremos em relação à pandemia. Queremos muito que role o carnaval, mas com todas as seguranças necessárias. Carnaval é sobre se divertir, extravasar, mas em segurança”, reforça a cantora, que exala responsabilidade.“Já estamos voltando com alguns shows pontuais apenas para pessoas que já tomaram a vacina. Para 2022, tenho um planejamento incrível, que vem me deixado muito inspirada, animada e ansiosa para falar sobre tudo. Contando os dias! Feliz!”, adianta Claudinha.