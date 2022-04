Musa da Mocidade, Fernanda Pedrosa vai comer ovo fitness na Páscoa - Marlon Pordec/ Divulgação

Musa da Mocidade, Fernanda Pedrosa vai comer ovo fitness na PáscoaMarlon Pordec/ Divulgação

Publicado 17/04/2022 05:00

Rio - A Páscoa é a época mais doce do ano. O chocolate é um dos grandes protagonistas desta data e pode ser encontrado em várias versões: ao leite, meio amargo, branco, com nozes, castanhas, licor...Dá até água na boca. Mas para quem não quer enfiar o pé na jaca e correr o risco de ganhar uns quilinhos a mais, a dica é investir nos ovos fitness ou no chocolate meio amargo.

fotogaleria

"O chocolate proteico e os ovos fitness podem ser uma boa opção para compor o programa alimentar com redução de carboidratos, açúcar e maior teor proteico", explica a nutricionista Vanessa Suaid. "Os chocolates amargos também podem ser uma boa pedida. Eles oferecem vários benefícios ao organismo: ajudam a acelerar o metabolismo, a controlar a pressão, diminuem a resistência à insulina e proporcionam uma sensação de bem-estar", completa a profissional.

Há menos de uma semana para o Carnaval, Fernanda Pedrosa, musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, não abre mão de sua dieta. No entanto, ela também diz que não vai passar vontade nesta Páscoa. "O ovo fitness tem uma quantidade menor de calorias, tem mais proteínas e é zero açúcar! Então, dá para sentir aquele gostinho delicioso do cacau sem peso na consciência!", afirma a beldade.

Ao Dia, a nutricionista Vanessa Suaid envia uma receitinha deliciosa de ovo fitness. Confira!

Ingredientes

•320 g de chocolate meio amargo em barra (80% cacau)

• 200 ml Leite de coco

• 180 g tâmara Trituradas

• 2 Xícaras (chá) Coco Ralado (natural, não aqueles de pacote)

• 3 Colheres (sopa) Óleo de coco



Modo de fazer:

Coloque todo o chocolate em uma panela e derreta em banho maria. Em uma outra panela, coloque o leite de coco, as tâmaras, o coco ralado e o óleo de coco. Misture bem em fogo baixo até que fique bem homogêneo. Este é seu recheio. Em seguida, coloque metade do chocolate derretido, em banho maria, em uma forma de ovo de páscoa (meia forma). Espalhe bem e leve para o congelador por 15 minutos. Depois de firme, coloque o restante do chocolate derretido e leve para o congelador novamente por mais 10 minutos. Feito isso, coloque o recheio completamente frio na forminha, adicione mais chocolate, se achar necessário, e volte para o freezer por mais meia hora. Está pronto.