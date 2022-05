Paolla Oliveira posta fotos nos bastidores de ’Cara e Coragem’ - Reprodução Internet

Paolla Oliveira posta fotos nos bastidores de ’Cara e Coragem’Reprodução Internet

Publicado 29/05/2022 07:00

Rio - A atriz Paolla Oliveira, de 40 anos, estará de volta às telinhas amanhã na estreia de "Cara e Coragem", nova novela das 19h da TV Globo, que tem texto de Claudia Souto e direção artística de Natália Grimberg. Na trama, a artista vive Patrícia Lima, mais conhecida como Pat, uma mulher racional, divertida e corajosa que trabalha como dublê. Apesar de ser casada com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia), por quem tem grande afeto, Pat é apaixonada pelo colega de trabalho Moa (Marcelo Serrado). Os dois, no entanto, não admitem que se gostam.

fotogaleria

Paolla está feliz de voltar aos folhetins após três anos. Seu último trabalho foi em "A Dona do Pedaço", de 2019, em que viveu a influenciadora digital Vivi Guedes. "Essa é uma novela deliciosa, com tudo que a gente espera de uma novela das 19h, que é leveza, diversão, tem a parte cômica... Os nossos personagens têm tudo isso também, são multifacetados assim. É uma novela que tem uma coisa que me agrada muito e que as pessoas não esperam de uma trama das 19h que é drama", revela a atriz.

A artista acredita que o modo de fazer é o grande diferencial de "Cara e Coragem" e que a televisão aberta ainda ocupa um grande espaço na vida dos brasileiros. "A TV aberta ainda é o maior canal de comunicação que a gente tem, mesmo com todos os outros crescendo, ainda é. A gente nasce com um trabalho novo com os elementos que já deram certo até agora, que é diversão, tudo o que a gente espera de uma boa novela, que o público já ama... E partindo desse princípio a gente chega em cada cantinho desse brasil. O diferencial é a maneira de fazer, a maneira de contar, as cenas de ação (em 'Cara e Coragem) têm humanidade. Tudo que já deu certo sendo contado com uma roupagem e com um toque especial dessas duas mulheres maravilhosas, Claudia Souto e Natalia Grimberg".

Adrenalina

Ambientada no universo dos dublês, "Cara e Coragem" promete muitas cenas de aventura, ação e adrenalina. Paolla Oliveira está prontíssima para se jogar de prédios de mais de 10 andares, escalar e fazer cenas em alta velocidade. Ela conta que não mudou nada em sua rotina de exercícios físicos para dar vida à Pat.

"Não fiz nada diferente, eu já tenho isso na minha vida. Sou bastante ativa, gosto de esporte, gosto de malhar, é uma coisa que já faz parte do meu dia a dia. Obviamente, a gente teve contato com os dublês, com o pessoal de efeito. O que a gente aprendeu foi um pouco de técnica. Tem uma equipe muito grande por trás de nós fazendo com que as coisas deem certo, mas essa disponibilidade corporal eu sempre tive. Continuo malhando, fazendo as minhas coisas, mas normal", explica a atriz.

Mas, de tempos em tempos, Paolla dá uma treinada na dança aérea, uma técnica que mistura a linguagem do circo com dança contemporânea. "O que apareceu de novidade foi a dança aérea, que aliás é lindíssima. É uma das coisas mais difíceis que eu já fiz sem dúvida nenhuma. Ela exige do corpo um esforço totalmente diferente. Eu não sou expert, dou uma enganada", admite. "Acho que eu deveria fazer com mais frequência as aulas, mas acaba que a gente não tem tempo pra isso", completa.

Mãe

Em "Cara e Coragem", Paolla Oliveira terá dois filhos: Sossô (Alice Camargo) e Gui (Diogo Caruso). A atriz, que atualmente namora o sambista Diogo Nogueira, conta que está sendo gratificante gravar cenas com as crianças e também dos momentos em família.

"Eu não sou mãe, então você não sabe o que é chegar no corredor e a pessoa falar 'oi, mãe', pequenininho, cotoco, lindo", se derrete Paolla. "Os dois são um doce, tem sido uma graça fazer as cenas. Tem sido uma coisa muito agradável e uma novidade muito boa pra mim fazer essa família. Uma família amorosa, tem cheiro de comida no ar, tem amor no ar. A Alice (Camargo, atriz que faz sua filha) brincando, dando um abraço gostoso quando a mãe chega do trabalho. A Pat passa dessa ação, dessas cenas super vigorosas fisicamente onde ela é muito bem colocada e segura para essa coisa amorosa dentro de casa. Tem sido muito gostoso fazer essas cenas", finaliza.