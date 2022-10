Zezé Motta foi convidada para ser madrinha da campanha de Outubro Rosa deste ano - Divulgação

Zezé Motta foi convidada para ser madrinha da campanha de Outubro Rosa deste ano

Publicado 16/10/2022 06:00

Rio - O mês de outubro é marcado pela campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. Neste ano, a atriz Zezé Motta foi convidada pela Fundação Laço Rosa para ser madrinha dos eventos que têm sido promovidos ao longo do mês. A artista celebra mais uma oportunidade de apoiar a causa publicamente e alerta para a importância do autoexame no combate contra a doença.

"É uma emoção misturada com uma grande responsabilidade, afinal, é uma causa que fala sobre vida. Se eu puder, através da minha audiência, alertar uma ou mais vidas sobre a importância do autoexame, já está valendo", declara a atriz. No início deste mês, Zezé esteve no evento de abertura da campanha, quando aconteceu a tradicional iluminação do Cristo Redentor, ao lado do padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, e Marcelle Medeiros, presidente da Fundação Laço Rosa.

Sincera, a veterana conta que já perdeu "alguns amigos para o câncer", mas afirma que se sente conectada à causa da mesma forma que milita por questões raciais e da comunidade LGBTQIA+. Além disso, Zezé já adianta um recado especial que deixa para as pessoas que enfrentam o tratamento contra o câncer de mama: "Na vida, é preciso perseverar e não desistir jamais. Acreditar que vai passar e que teremos a vitória, força e resistência, mesmo quando a situação não pareça favorável."

Com experiência em campanhas do Outubro Rosa, a atriz destaca a importância do movimento para a divulgação de informações sobre o câncer de maior frequência entre as mulheres brasileiras. "Temos um mês inteiro aí pela frente para falar com as pessoas, para comunicar, para dizer que câncer de mama tem cura se descoberto precocemente. E, para isso, é necessário o autoexame, o cuidado", alerta a artista.

"Já fiz inúmeras campanhas ligadas ao câncer de mama, duas delas para o Ministério da Saúde. No caso da Laço Rosa, é diferente pois estamos falando de uma instituição que ampara pacientes, um trabalho que vai muito além de alertar sobre a importância do autoexame. Precisamos pensar também em quem recebe o diagnóstico e não conta com nenhum apoio. Minha atuação nesse movimento é usar a minha voz, a minha audiência nas redes sociais, para comunicar sobre isso", explica Zezé.

Neste fim de semana, a Fundação promove o Bazar Laço Rosa, em São Paulo, com o objetivo de arrecadar fundos para um novo projeto de moda e empreendedorismo que a organização planeja para 2023. Uma ação inédita que está prevista para a comemoração deste ano é o lançamento da websérie 'Casa Laço Rosa', que reuniu nove oncoinfluenciadoras no Rio de Janeiro para discutir assuntos relacionados à vivência com o câncer de mama. O programa será divulgado nas redes sociais e, em breve, transmitido pelo YouTube.

Outra novidade que marcou a campanha de Outubro Rosa deste ano foi a aprovação da Lei 9.868, que regulamenta o recebimento gratuito de cabelo humano para confecção de perucas destinadas à doação de pessoas portadoras de câncer ou outras doenças que provoquem a queda capilar. A legislação foi sancionada pelo governador do Rio, Cláudio Castro, no dia 29 de setembro, promovendo a criação de um cadastro as entidades do terceiro setor aptas a receber os fios.

A lei também garante a criação de cursos de capacitação para pessoas e organizações interessadas em trabalhar na confecção de perucas, que pode ser por meio da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) e convênios de cooperação. Dessa forma, a iniciativa ainda incentiva a reinserção social e produtiva a partir da nova legislação.