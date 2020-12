Dicas para decorar a mesa de Natal sem gastar muito Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 23:32

Um ano difícil para todos nós! 2020 ficou marcado pela pandemia do coronavírus e o isolamento social. Mesmo com tantos motivos tristes, o mês de dezembro chega trazendo uma época de renovação de esperanças com o espírito natalino. Muitas de nós já começamos a pensar na ceia de Natal, que este ano será diferente, com poucas pessoas, mas muito amor e comemoração em família.



Para nos ajudar com os preparativos da noite de Natal, que deve ser comemorada em grande estilo mesmo com convidados reduzidos, o influenciador de gastronomia e viagem, Glauber Britto, criador do canal no youtube "Champagne com Dendê", dá dicas de como arrasar na decoração reutilizando objetos esquecidos em casa e comprar itens atemporais baratinhos.



- Reutilizar, reciclar e economizar. Usar a criatividade é algo muito chique, pois traz utilidade para elementos muitas vezes desprezados e trabalha a sua mente. A ideia é usar a criatividade ao máximo – afirma Glauber.



Confira as dicas do youtuber:



Primeiro passo - O primeiro passo para organizar uma decoração de Natal incrível é fazer um checklist com os seguintes itens: quantos convidados você terá na mesa, qual será o cardápio para usar elementos de acordo e quais bebidas serão servidas para escolher copos e taças. Após concluir essa lista, pode começar a unir elementos que se encaixam para decorar.

- Sou adepto de usar uma louça toda por igual mas isso não é regra, é válido brincar com pratos de várias cores, por exemplo e montar uma mesa colorida. Dependendo da mesa, recomendo colocar uma toalha para não danificar o material, mas particularmente dou preferência a jogo americano e sousplat. Vai do gosto de cada um - conta Britto.



Reciclar - Entre meses de trabalhos e comércios suspensos, para a maioria das pessoas este será um fim de ano econômico, mas Glauber garante que isso não será sinônimo de uma decoração menos exuberante para ninguém.

- As pessoas têm que olhar para dentro de casa e buscar elementos que já estejam ali que possam ser reaproveitados. Copos de requeijão e vidros de extrato de tomate podem ser usados como porta velas, por exemplo. Já latas de milho e ervilha podem servir como porta talheres. Latas de leite em pó repaginadas com papel de presente se tornam belos vasos para flores. Para quem não dispensa itens novos, a dica é investir em itens que possam ser reutilizados nos próximos anos - explica o youtuber.



Fuja do tradicional - Quando juntos, verde, vermelho e dourado já remetem instantaneamente ao Natal. Mas para Glauber a aposta é jamais se limitar ao tradicional.

- Quando morei na Austrália, fiz árvores temáticas voltadas para o verão. Nada de neve artificial e meia de lã em um lugar onde é verão no Natal. No país, as empresas que fabricam enfeites já estão acostumadas a produzir objetos para todos os gostos, fugindo ao que vemos por aqui. Faça a árvore e decore sua casa de acordo a sua personalidade e como você vai se sentir feliz - conclui.



Atenção às escolhas - Quando se trata da decoração da mesa em si, é necessário tomar alguns cuidados especiais pelo contato com os alimentos. Evitar enfeites que possam soltar pequenas partes perto das louças que serão utilizadas, pois a ingestão destas partículas pode causar reação alérgica ou intoxicação alimentar.

- Tente usar enfeites neutros sem brilhos ou que soltem penugem. Deixe para usar brilhos, plumas e o que mais você gostar na área que não terá comida. Abuse na árvore – explica Glauber.



Dica de economia - Para economizar ainda mais, usar os alimentos como a própria decoração pode ser uma dica incrível, mas também requer cuidado.

- Tem que prestar atenção na limitação no clima. Lugares muito quentes devem ter esses itens consumidos rapidamente, pois o calor pode estragá-los. Se o ambiente puder ser climatizado, ainda melhor. Indico arranjos com melancia, melão, frutas cítricas como limão e laranja e outras. O meu lema é faça o que te faz feliz, mas sem estragar comida - conclui.