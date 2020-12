Dermatologistas ensinam truques para reduzir a oleosidade da pele Divulgação

Por O Dia

Meninas, hoje vou trazer um tema muito diferente que eu também não conhecia! Vocês sabem o que é o efeito rebote na pele? Nossa pele é uma caixinha de surpresas e por mais que a gente cuide e hidrate, o corpo humano sempre nos surpreende. O efeito rebote é o aumento da produção de sebo quando removemos toda a oleosidade e gordura da pele. A dermatologista Laís Leonor Rezende, da clínica Dr. André Braz, explica como é esse processo.



- É um mecanismo de defesa em que o organismo produz mais sebo para repor gordura perdida. Essa oleosidade excessiva passa a ser bem desagradável. Acontece em todos os tipos de pele, seja oleosa, mista ou seca - explica Laís.



A especialista destaca ainda qual biotipo de pele também tem relação com o problema e quais os principais sintomas do efeito rebote.



- O biotipo da pele oleosa é caracterizado por uma pele mais espessa, com abundante secreção sebácea, que gera um aspecto brilhante especialmente na testa e no nariz. A lavagem excessiva como tentativa de remover a oleosidade da região é um dos exemplos que ocasiona o efeito rebote. O aumento da oleosidade pode gerar uma cascata desde coceira e irritação na região afetada, até cravos, espinhas, pústulas e cicatrizes - afirma a dermatologista.



Para cuidar da pele e evitar o efeito rebote, o dermatologista Franklin Verissimo, recomenda uma rotina diária de cuidados:



- Limpar o rosto 2 ou no máximo 3 vezes ao dia e com sabonetes próprios para o seu tipo de pele;

- Usar hidratantes faciais apropriados para o seu tipo de pele;

- Usar medicamentos como os retinoides e do ácido glicólico, além de formulações que contenham substâncias seborreguladoras, que devem ser prescritos por médicos dermatologistas.



Para manter a pele saudável, a dermatologista Laís Leonor indica quais os principais cuidados devem ser seguidos:



- Etapas básicas de tratamento como a limpeza, hidratação e fotoproteção devem ser seguidas de acordo com o tipo de pele;

- A cosmética é capaz de interagir com a estrutura da pele e promover mudanças fisiológicas e corrige desordens cutâneas, evitando o efeito rebote.



Depois dessas dicas maravilhosas, não podemos deixar de cuidar da pele, não é?