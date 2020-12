Bazar beneficente vai ajudar projetos sociais

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 00:00

Rio - Vamos participar de uma ação social superimportante? Nós, mulheres, temos a solidariedade e o amor ao próximo em nossa essência, então conto com vocês, meninas, em mais esse projeto!

Nos dias 11 e 12 de dezembro, a Obra Social O Sol, no Jardim Botânico, vai realizar um bazar beneficente online, com parte da renda revertida para os projetos sociais mantidos pela organização. A ação tem a parceria do Santuário Cristo Redentor, onde com todo o carinho e muito feliz aceitei o convite do Padre Omar para ser madrinha das ações sociais do Cristo.

O evento também conta com o apoio de várias empresas e será transmitido ao vivo pelo Instagram da obra social (@osolartesanato) e pelas mídias sociais do presidente da obra e reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar (Instagram e Facebook: @padreomaroficial e YouTube: youtube.com/padreomar).

As vendas serão realizadas pelo marketplace no site: www.debracosabertos.com/p/obra-osol. Infelizmente, com essa pandemia muitas pessoas estão precisando de apoio. Nesse momento é muito importante ajudarmos. O bazar terá peças de vários tipos e preços, então vamos apoiar?!

Entre os produtos que serão vendidos, centenas de peças de renascença e artesanato, feitas à mão por artesãos atendidos pelos projetos sociais do O Sol, roupas, calçados, bolsas, produtos de beleza e acessórios, que poderão ser adquiridos pela plataforma virtual.

"A volta às atividades da tradicional Obra Social O Sol devolve à cidade a oportunidade do fomento à economia criativa e às boas práticas sustentáveis", destaca Padre Omar.

Muitos veem o Cristo Redentor apenas como um monumento turístico. Eu me apaixonei pelo Cristo e todos os projetos sociais que abraçam as pessoas que precisam de ajuda, em uma corrente de amor e paz. O Cristo tem vários projetos para ajudar, doar, atender e dar luz aos que precisam. Vamos fazer O Sol voltar a brilhar!

Convido todos para essa grande missão! Confiram a programação:

- Dia 11 de dezembro, das 17h às 22h;

- Dia 12 de dezembro, das 11h às 18h.





Rendas especiais

Um dos destaques do bazar da Obra Social O Sol é a participação da Fátima Rendas, com peças únicas, de renda renascença, feitas à mão por artistas de Pernambuco. Eu tenho algumas peças feitas pela equipe da Fátima e são maravilhosas! Acho que toda mulher tem que usar e ter no guarda-roupa uma peça de renda renascença.

São quatro gerações de mulheres da mesma família que fazem a arte com muita delicadeza em cada ponto. Um trabalho manual, artesanal e artístico. São blusas, saias, vestidos, toalhas, centro de mesa, guardanapos, recheadas de carinho e beleza.

Cada peça pode demorar meses e até anos para ser confeccionada, com uma produção sólida e perfeccionista. Fátima Xavier Mergulhão aprendeu com a mãe o ponto da renda e hoje ela mantém uma rede de lojas pelo Brasil, com peças que são exportadas para vários países.

"Usar nossa arte para ajudar o próximo é uma satisfação muito grande. Nossas peças têm muita dedicação e amor", explica Fátima Xavier.

BELEZA DA ALMA

"O que eu faço é uma gota no meio do oceano. Mas sem ela, o oceano será menor" - Madre Teresa de Calcutá