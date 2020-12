A delegada Fernanda Fernandes - Fórum contra o feminicídio é realizado em Caxias Divulgação

Publicado 07/12/2020 18:09 | Atualizado 07/12/2020 18:16

Na manhã desta segunda-feira (05/12) foi realizado em Duque de Caxias mais um Fórum contra o Feminicídio, em comemoração aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. O objetivo é levar informação para a população sobre as formas de violência, ciclo de violência, dados estatísticos e sobre os equipamentos da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. O evento teve a participação da delegada Fernanda Fernandes, da Delegacia de Atendimento à Mulher de Caxias, além de transmissão ao vivo, que está disponível na íntegra, para assistir clicando aqui

Mulheres agricultoras ganham prêmio de melhor café no RJ

Mulheres agricultoras da Fazenda Florença ganham prêmio de melhor café no RJ Divulgação

Este ano, devido à pandemia e o decreto sobre fechamento dos hotéis (do período de março até julho), o Hotel Fazenda Florença, em Conservatória, no RJ, teria que dispensar 8 colaboradoras. A Fazenda também é uma das maiores produtoras de café do Estado e estava no início da colheita. Ao invés de fazer as demissões, a sugestão foi que elas trabalhassem na colheita seletiva dos cafés especiais. O capricho e a dedicação das mulheres foi tão grande que elas ganharam o prêmio de melhor café natural do Estado do Rio de Janeiro, oferecido pela Três Corações. O Concurso Nacional premiou a participação das mulheres na Cafeicultura.

Lounge de natal tem participação de artista plástico

Lounge de natal Casa Carioca tem participação de artista plástico Ricardo M. Pereira

A arquiteta e cenógrafa Lais Piazza acaba de inaugurar o lounge de Natal “Casa Carioca” no Shopping Vogue Square. Em seu segundo ano consecutivo, o evento reúne grandes nomes da arquitetura e artistas brasileiros. O espaço ficará disponível para visitação até dia 06 de janeiro de 2021. Uma grande celebração à cidade maravilhosa, essa é a proposta do espaço que homenageia o Rio como um todo, do mar ao céu, da construção à arte Pop. Este ano com participação o artista plástico Diego Moura, conhecido mundialmente por suas obras com toques surrealistas, que foi convidado para compor o lounge com suas obras.

Restaurantes vão servir menu de Natal

Mini bruschetta de bacalhau e salada de lentilha da chef Helena Murucci, do menu especial de Natal Fabio Rossi

Os restaurantes Tutto Nhoque Botafogo e Jardim Botânico vão servir menu de Natal durante todo o mês de dezembro, com entrada, prato principal e sobremesa. A chef Helena Murucci preparou um menu especial repleto de afeto e sabores. Para começar, mini bruschetta de bacalhau e salada de lentilha. De principal, um saboroso peito de peru cozido em baixa temperatura, temperado na marinada Murucci. Acompanha risoto de grana padano e farofa de bacon e damasco. Para finalizar com chave de ouro, rabanada da Tia Dilma, com creme inglês fresco e farofa doce de castanha do Pará.

Empresa de energia anuncia vencedoras do projeto Mulheres do Nosso Bairro

A Companhia ENGIE anunciou as 25 mulheres vencedoras do edital do projeto Mulheres do Nosso Bairro, que consiste em uma rede de iniciativas para impulsionar ações de geração de renda e empregos nos municípios de atuação direta da empresa. Criado para selecionar e apoiar empreendimentos e iniciativas de lideranças femininas com recursos financeiros, o edital foi lançado em mais de 100 municípios do Brasil. Ao todo, o valor investido para auxiliar as vencedoras do edital vai atingir R$ 500 mil.

Ação incentiva participação de mulheres no setor de bebidas

O espaço que as mulheres têm conquistado nos bares, como clientes ou como bartenders, é notório. O que parece não ter acompanhado essa evolução, entretanto, são as condições de contratação e trabalho, que ainda enfrenta e menores salários. A análise foi feita por Michelly Rossi, Thatta Kimura, Chula Barmaid, Graciela Souza e Adriana Morais, integrantes do Coletivo Ada Coleman. A ação surgiu durante a pandemia para ajudar mulheres profissionais do setor de bebidas que estavam em situação de vulnerabilidade, por meio da arrecadação de fundos. Agora, o foco também é educacional, entendendo que o que realmente deve fazer diferença na prestação de serviços é a qualificação.

LEITURINHA

Livro American Dreams, de Mary Guedelha, acompanha o drama de cinco mulheres brasileiras que se mudam para os EUA Divulgação

“American Dreams”, Mary Guedelha (Editora Independente/Autopublicação) - A comédia romântica American Dreams, terceira obra da escritora Mary Guedelha, chegará às livrarias brasileiras e americanas no dia 17 de dezembro. O livro acompanha o drama vivido por cinco mulheres brasileiras que, em busca de condições melhores, se mudam para os Estados Unidos.