Por MH

Publicado 15/12/2020 10:03 | Atualizado 15/12/2020 10:42

O último fim de semana foi de muito trabalho e emoção. A obra social O Sol, no Jardim Botânico, reabriu em grande estilo! Fizemos um bazar beneficente on-line, com parte da renda revertida para os projetos sociais mantidos pela organização. Foi um grande prazer poder ajudar neste evento e estar presente no retorno desta obra tão importante. A ação teve a parceria do Santuário Cristo Redentor, onde tenho a honra de ser madrinha.A iniciativa contou com muitos apoiadores como a Seara, Casarão Lustres, Grupo TMC, VIP Distribuidoras, o grafiteiro Chapolin que fez uma linda arte no espaço e também grandes marcas que doaram parte da venda de seus produtos para essa rede do bem, entre eles Lenny Niemeyer, Hojji Suplementos, Bambina Dolce Vita, Gloria Gardens, Fátima Rendas, InRio Store, Transas de Pano, Mallu Bolsas, Ale Mello, Telma Carvalho, Kika Macedo, Isa Bahia Design, além da venda das peças de artesanato feitas pelas pessoas atendidas pelo projeto social.Foram vendidas roupas, calçados, bolsas, produtos de beleza e acessórios, através de uma plataforma virtual. Alguns itens ainda estão disponíveis para compra através do site: www.debracosabertos.com/p/obra-osol A “Obra Social Leste Um - O Sol” é uma instituição sem fins lucrativos, que há mais de 50 anos trabalha pelos mais necessitados, promovendo o desenvolvimento humano através da cultura e do artesanato. O espaço possui oficinas voltadas para atividades de capacitação e produção de peças artesanais, salas de treinamentos, além de contar com uma lojinha própria, que oferece produtos artesanais. Eles atendem jovens e adultos que estão na linha da pobreza e precisam de apoio e capacitação.Conheça alguns dos apoiadores que marcaram presença no evento:– Marca idealizada pelas sócias Priscila Julião e Aline Soares, que surgiu durante a pandemia e oferece roupas estilosas e confortáveis para usar em casa, como pijamas e shorts para adultos e crianças. Para conhecer mais acesse www.inriostore.com.br ou o Instagram @inriostore – Criada há dois anos pela aposentada Graça Araújo. Após trabalhar anos como bancária, Graça decidiu empreender e fazer da arte com as plantas o seu negócio. A marca oferece design em arte floral, com flores naturais e permanentes, além de ornamentação de eventos. Para conhecer mais acesse o Instagram @gloriagardens – Criada pela mineira Maria de Lourdes Coimbra, conta com bolsas assinadas pela estilista Grenda Keren. A marca nasceu em Contagem, Minas Gerais, e oferece em sua loja on-line lindas bolsas para todos os gostos, além de réplicas de marcas famosas. Para conhecer mais acesse o Instagram @mallu_bolsas_ – A multimarcas de roupas femininas mineira existe há 50 anos e hoje é comandada pela empresária Cristiane Rassier. Eles oferecem vendas on-line de peças variadas, como roupas para festas, moda casual, moda praia, entre outras. Entre as revendas, trabalham com marcas conhecidas como Água de Coco, Victor Dzenk e Patrícia Bonaldi. Para conhecer mais acesse o Instagram @transasdepano – A rede de cafeterias possui lojas em Barra do Piraí, Nova Iguaçu e Campo Grande. Por causa do período de pandemia precisou se reinventar e agora oferece as delícias preparadas pela marca de forma on-line também. São tortas, doces, bolos, sobremesas e muitas guloseimas para adoçar os nossos dias. Para conhecer mais acesse o Instagram @saintclaircafeteria – Com uma tradição de quatro gerações, a marca produz peças únicas, de renda renascença, feitas à mão por artistas de Pernambuco. Tudo com muita delicadeza em um trabalho manual, artesanal e artístico. São blusas, saias, vestidos, toalhas, centro de mesa, guardanapos, recheadas de carinho e beleza. Para conhecer mais acesse o Instagram @fatimarendas