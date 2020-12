Óleos essenciais também podem ser usados para realçar o sabor dos alimentos Divulgação

Publicado 17/12/2020 14:35 | Atualizado 17/12/2020 14:52

Você já imaginou fazer receitas com óleos essenciais? Eles são os extratos concentrados de ervas, cascas, raízes e flores, que além de fragrâncias agradáveis e potentes também podem ser usados em tratamentos de beleza, em terapias para bem-estar e saúde e até na culinária para realçar o sabor dos alimentos.



Esse mês, óleos essenciais foram usados em receitas do programa MasterChef Brasil. No episódio do último dia 1º, o chef Henrique Fogaça deu dicas de como deixar a carne de panela e o brigadeiro inesquecíveis, com mais sabor e benefícios para a saúde a partir de extratos botânicos puros. No programa foram usados óleos da Young Living.



Vamos ensinar aqui essas receitas direto do programa. Confira e faça um prato pra lá de especial!



Receita de carne de panela com óleo essencial

Ingredientes:

- 500g de carne de 1° em cubos

- 1 cenoura grande em cubos

- Cogumelos Paris

- 2 colheres (sopa) de extrato de tomate

- Sal a gosto

- 2 colheres de (sopa) azeite

- Água para cobrir

- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

- Meia cebola grande picada

- 3 dentes de alho picados

- Óleo essencial Black Pepper Vitality™

- Óleo essencial Cumin Vitality™

- Óleo essencial Nutmeg Vitality™

Modo de preparo: Grelhe os cubos de carne no azeite. Assim que estiverem grelhados, acrescente a cebola, o alho, a cenoura e o extrato de tomate. Deixe dourar, coloque a farinha de trigo e misture bem. Acrescente sal a gosto e os óleos essenciais Black Pepper Vitality, o Cumin Vitality e o Nutmeg Vitality. Despeje água até cobrir. Deixe em fogo baixo até reduzir e sirva.



Receita de brigadeiro com óleo essencial

Ingredientes:

- 395g de leite condensado

- 150g de chocolate em gotas

- 2 colheres (sopa) de chocolate em pó

- 1 colher (sopa) de manteiga

- 1 pitada de sal

- Óleo essencial Orange Vitality™

- Óleo essencial Lavender Vitality™

- Granulado a gosto

Modo de preparo: Coloque todos os ingredientes na panela, com exceção dos óleos essenciais. Misture bem e leve ao fogo, mexa até desgrudar do fundo. Desligue o fogo, acrescente os óleos essenciais e misture bem. Finalize com granulado.