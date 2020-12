Por O Dia

Publicado 20/12/2020 06:00

Rio - Em um ano tão difícil por causa da pandemia, a chegada do Natal representa uma oportunidade de renovação da nossa fé e de amor. Os casos de covid-19 voltaram a crescer, então faço um importante pedido, evitem aglomerações nas festas de fim de ano.

A ceia de Natal será diferente este ano, com poucas pessoas. Devemos comemorar em casa, em família, e aproveitar essa época para estarmos ainda mais unidos.

É tempo de economizar, por isso peguei algumas dicas com a Telma Carvalho, dona da Telma Carvalho Buffet, para uma ceia prática, barata, mas muito saborosa e cheia de carinho. Confira!

1 - Planejamento é a palavra chave nesse momento de economia. Faça uma lista do que vai fazer e esteja aberta para substituições. Pesquise preços;

2 - Prefira produtos nacionais. Com o valor alto do dólar, os importados estão em alta;

3 - Use frutas da estação, além de colorir a mesa podem depois ser utilizadas como sobremesa e suco;

4 - Frutas secas, passas, tâmara e damasco têm os preços melhores;

5 - Que tal uma bela salada verde com molho caseiro e frutas? É barato e prático.

6 - Procure trocar as aves tradicionais como peru e chester por frango, lombo recheado ou costeletas com barbecue;

7 - Para quem não abre mão de bacalhau na ceia, dê preferência à salada e ao risoto;

8 - Escolha bebidas nacionais, temos vinhos e espumante maravilhosos!





Make para a noite de Natal

Para uma noite tão importante, mesmo em casa, a dica é estar bem arrumada e maquiada sempre! Não descuidem, meninas! A influencer de beleza Priscila Miguel, criou dois tipos de make e dá dicas para quem ainda não sabe em qual visual apostar para celebrar a data. Confira!

Vermelho e ousado para brilhar

Se você gosta de arriscar no make, que tal um delineador vermelho com glitter? Prepare a pele com um super glow, misturando iluminador líquido a base. Em seguida, selar toda a pálpebra móvel com uma sombra bem clara, apenas para ajudar na fixação do delineador. Com um batom, sombra ou delineador vermelho, faça um delineado quase encontrando o final da sobrancelha, levando este traço para cima. Após o traço finalizado, aplique uma cola especial para glitter em todo o delineado — o ideal é ir aplicando parte por parte para a cola não secar. Após aplicar a cola e com a ajuda de um pincel com ponta pequena e firme, aplique glitter vermelho bem devagar. Para finalizar, aplique bastante máscara de cílios. Finalize com um batom nude ou vermelho.

Discreta, rápida e linda!

Se você passou o dia todo correndo para preparar sua noite de natal e não tem muito tempo, esse make vai te salvar. Pronta em 10 minutos. Prepare a pele e em seguida sele toda a pálpebra com uma sombra rosa opaca quente. Faça um traço com uma sombra vinho rente a linha dos olhos em direção a sua sobrancelha, este traço vai dar uma levantada no seu olhar. Aplique com os dedos uma sombra rosa cintilante em toda a pálpebra móvel. Finalizar com máscara de cílios e pronto, agora só curtir sua noite de natal.

BELEZA DA ALMA

Que a beleza e magia do Natal nos alcance por "dentro", mostrando a beleza do ser. Precisamos de mais amor, mais carinho, mais positividade. Que o espírito do menino que nasceu em Belém nos encha de paz. Feliz Natal!