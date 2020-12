O maquiador Agustin Fernandez ensina as tendências para as festas de fim de ano Divulgação

Por

Publicado 18/12/2020 15:01 | Atualizado 18/12/2020 15:10

Meninas, para ajudar no make das festas de fim de ano, peguei dicas maravilhosas com o maquiador mais badalado do momento, o Agustin Fernandez! Um especialista no assunto, com seu jeito irreverente e inusitado, ele usa seu próprio rosto para mostrar suas maquiagens e vem conquistando cada vez mais fãs na internet.



Este ano as festas de fim de ano serão pequenas, respeitando o isolamento social. Mas isso não é motivo para descuidar do look! Então, anote as dicas do especialista.



- Além das tendências clássicas de maquiagem que são atemporais, como um olho esfumado em tom de marrom, um olho com um pretinho no canto e um detalhe em dourado, por exemplo, hoje temos também duas propostas opostas, mas que estão muito em alta. Uma é o uso de pouca maquiagem. Uma pele cuidada e hidratada, sem muita maquiagem, no máximo um protetor solar com cor, uma mascara para cílios e um lip balm. E a outra é o oposto, são aquelas maquiagens geométricas com acabamento mais sóbrio e com cores mais chamativas – explica Agustin.



Confira as dicas do maquiador e arrase nas festas de fim de ano!



- Prepare a pele com hidratante e/ou primer facial mesmo ela sendo oleosa. Quando você não hidrata a pele, ela acaba absorvendo a base e por isso, às vezes, algumas horas após fazer a make, você olha no espelho e parece que não tem nada! Hidrate a pele antes da maquiagem para ficar linda até o fim da festa. Uma pele bem feita faz toda a diferença tanto nas fotos quanto pessoalmente! – ensina Agustin.



Primeiro passo: faça a sua maquiagem respeitando a seguinte sequência: primer, base, corretivo, pó, blush e iluminador.



Importante: para a ocasião use uma base levemente mais escura que a sua pele. Isto vai fazer com que nas fotos você não fique esbranquiçada ou com cara de fantasma.



Olhos: evite usar sombras escuras, muito lápis ou cílios muito grandes, lembre que após algumas taças de champanhe não temos os mesmos cuidados com a maquiagem. Olhos mais naturais e sem tantos adereços vão garantir uma maquiagem duradoura.



Boca: capriche no batom e não esqueça levá-lo com você! Um batom de longa duração é bem-vindo nestas horas. A cor do batom na minha opinião é o vermelho, no entanto, o importante sempre é usar uma cor que você olhe no espelho e se reconheça.