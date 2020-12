Nutricionista ensina como fazer um champanhe caseiro Divulgação

A tendência para as festas de fim de ano é economizar! Já pensaram em fazer o próprio champanhe em casa? Eu adoro a bebida e ela tem um significado especial na ceia, pois com ela temos um dos momentos mais legais da confraternização, o brinde e os votos de felicidade e renovação.



Eu fui buscar algumas curiosidades sobre o champanhe e o brinde. Vocês sabiam que o brinde é um costume muito antigo? Muitos acreditam que o termo tenha surgido em homenagem à cidade de Brindisi, na Itália, enquanto outros afirmam que vem do espanhol “brindis”, derivado da expressão alemã “ich bring dir’s”, que significa “bebo por você”.



O champanhe foi uma invenção de um monge francês, Dom Pierre Pérignon. Uma lenda explica que ele chegou à fórmula de fermentação da bebida por acaso e quando bebeu pela primeira vez, sentiu uma explosão em sua boca e disse aos presentes: "Venham correndo, estou bebendo estrelas!".



Gostaram? Então, aproveite a receita e faça um brinde à vida, que merece sempre ser comemorada. Confiram a receita da Bruna Brufatto, nutricionista e chef funcional da linha Organique.



- Para quem quer ter o prazer de fazer sua própria bebida saborizada e ainda por cima orgânica, que além de simples e super econômica, também é saudável. Essa receita vai deixar seu final de ano especial do jeitinho que você deseja! - explica Bruna Brufatto.



Ingredientes:

- 1/2 kg de açúcar demerara orgânico;

- 2 litros de água mineral sem gás;

- 3 unidades de energético Organique tradicional;

- 1/2 kg de uva passa branca;



Modo de Preparo: misture todos os ingredientes, em seguida coloque em descanso por 15 dias. Retire, com um guardanapo, apertando bem. Depois engarrafe e feche novamente com uma rolha nova, passe um lacre ou parafina para vedar bem a rolha. Em seguida, deixe curtir por 30 dias, após esse período leve para gelar e bom proveito!