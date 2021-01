Por O Dia

Publicado 03/01/2021

Rio - O ano novo chegou repleto de novas esperanças e novas oportunidades. Hoje, a coluna especial traz dois mulherões e fala sobre os principais desejos para 2021, mais fé e mais sorrisos para todos nós!

FÉ

Um exemplo de fé e religiosidade é a cantora gospel Cristina Mel, que já vendeu mais de 7 milhões de discos e foi indicada ao Grammy Latino. Com sua música, ela espalha uma mensagem de amor, esperança e paz. A cantora levanta a bandeira da fé e transmite carinho a muitas pessoas, independentemente da religião.

Qual mensagem 2020 deixou para você?

Eu enfrentei a quarentena confiando que estava guardada por Deus e não aprisionada na minha casa. Foi um ano em que olhei para dentro, abri os armários, tirei tudo que estava mofado da minha vida, tudo que não servia mais. Agradeci pela vida da minha filha, brinquei com ela, pude voltar a ficar em casa. Foi um tempo de crescimento emocional, espiritual e cultural. Eu aprendi muito. A lição que eu levo de 2020 é que nós somos frágeis, somos pequeninos e o nosso Deus é tão grande. A vida é um sopro e nós só temos o presente. Às vezes, fazemos tantos planos, deixamos de fazer coisas essenciais, de dizer as palavras fundamentais e deixamos para depois, mas nós não temos o depois, só o agora. Vale a pena viver essa vida intensamente. Vale a pena perdoar, tirar o rancor, vale a pena viver e confiar. Nós somos um só povo, estamos no mesmo barco, precisamos nos proteger, nos guardar. Eu passei a valorizar muito mais o abraço, o sorriso. O sucesso para mim é quando uma pessoa me procura e diz "aquela canção sua tocou minha alma", essa é minha missão.

Deixe um recado de fé para nossas leitoras?

Minhas queridas, mulheres incríveis! Se nós soubéssemos a força que temos, se unirmos nossos sonhos e objetivos. Os homens são tão unidos e a gente às vezes é tão competitiva, nos comparamos com modelos que são impostos através da mídia. Seja quem você é, você é única, se você soubesse o valor que tem... Ninguém é igual a você, você é escolhida, você é amada. Se você chegou até aqui, então é porque você é a soma de tudo que viveu. Suas vitórias e derrotas te trouxeram até aqui. Supere os traumas, as decepções, você consegue. Você não vai agradar a todos, nem Jesus conseguiu. Viva em paz, esqueça as coisas velhas, receba o novo de Deus. Se não tirar o que está velho, como o novo vai chegar? Existe um ano novo começando agora, se dê o direito de amar e de ser feliz. Não há garantias de nada nessa vida, mas vale a pena tentar. Nós somos incríveis! Levante, olhe para o alto, é de lá que vem o socorro. Um grande beijo a todas vocês!

SORRISOS

A cantora gospel Cristina Mel Divulgação

A dentista Jakeline Dias, além de ser especialista em prótese e em implantodontia, também reserva uma parte de seu tempo para se dedicar a resgatar sorrisos. Ela faz um trabalho incrível no Rio de Janeiro, com pessoas em vulnerabilidade social, devolvendo a autoestima e dando mais dignidade a moradores de rua que perderam os dentes ou que sofrem com graves problemas bucais. Existe pessoa melhor que ela para falar sobre a importância de um sorriso? Vamos conhecer um pouco mais sobre essa mulher maravilhosa, exemplo de gentileza e solidariedade.

O que significa um sorriso para você?

O sorriso representa uma área grande da face. Quando falamos e expressamos nossos sentimentos e desejos, o sorriso tem um papel fundamental. Logo, o sorriso pode passar segurança, certeza, determinação. Por este motivo, um sorriso saudável e bem cuidado pesa muito nas conquistas pessoais, profissionais e sociais. Um sorriso saudável aumenta a autoestima e traz confiança para enfrentarmos melhor os problemas que a vida nos apresenta. Além disso, uma boa saúde bucal evita problemas na saúde.

Qual a importância desse tipo de ação social que você desenvolve?

Acredito que devemos retribuir com bondade e generosidade tudo de bom que conquistamos. Este inclusive é um dos mandamentos de Jesus "Amar a teu próximo como a ti mesmo". Muitas pessoas não tiveram a oportunidade ou não souberam aproveitá-la. Então, ajudar essas pessoas a terem um pouco de dignidade é uma honra para mim. Me sinto tão completa e realizada quanto vejo que posso ajudar um irmão com a oportunidade que Deus me deu. Sempre me pergunto, "Por que não ajudar? Se eu posso?". Eles não sabem, mas me sinto mais feliz que eles quando ganho um abraço de gratidão. Através de palavras positivas que saem de uma boca ornamentada por um lindo sorriso, podemos deixar o mundo a nossa volta muito melhor. O sorriso une os sentimentos que guardamos em nosso coração e em nossa alma com o meio externo. Ter um sorriso bonito e saudável representa amor, felicidade e saúde. E é isso que desejo a todos. Um 2021 de realizações através de um lindo sorriso!