Depilação a laser para peles bronzeadas e negras Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 12:38 | Atualizado 02/01/2021 12:44

Depilação a laser não combina com verão, nem com pele bronzeada, certo? Mas uma nova técnica chegou para mostrar que é possível sim remover os pelos com laser, durante a estação mais quente do ano. Vamos conhecer mais sobre essa técnica que promete ser a sensação do verão? A dica hoje é para nossas meninas lindas, morenas e bronzeadas.



Neste tipo de tratamento, o que conduz o laser para a cauterização do fio é a melanina, mas nesta tecnologia avançada é usado um sistema de escaneamento, que diferencia a melanina presente no pelo, da melanina que está presente na pele, por isso não oferece risco de queimaduras ou manchas em nenhum tipo de pele, nem mesmo a negra e as que estão bronzeadas.



- Pedimos apenas que, no dia seguinte à aplicação de laser, o paciente evite o sol e use protetor solar na área tratada, somente para preservar peles mais sensíveis, mas depois de 24 horas, a pessoa fica liberada - explica Luiz Rocha, diretor geral da BodyLaser, clínica que utiliza o método.



E sabe aquela história de que depilação a laser dói? É outro mito que cai por terra.



- O método utilizado na clínica trabalha com uma frequência parametrizada, que torna as sessões mais confortáveis e rápidas. Dependendo da área, o tratamento dura entre 10 e 15 minutos – afirma Luiz Rocha.



Cuidados com a pele antes da depilação:

- A pele deve estar íntegra e hidratada para receber o laser;

- Passar a lâmina na área a ser depilada um dia antes ou no dia, no sentido contrário ao pelo;

- Não tomar sol no dia da sessão.



Cuidados após o laser:

- Não usar desodorante no dia;

- Hidratar bem a área após a sessão;

- Não realizar atividade física no dia e 24h após o laser.



Depilação em dia. Pele lisinha, agora é só curtir o verão e não esquecer do protetor solar e muita água para hidratar.