Aprenda como promover a brincadeira no verão, atividade essencial para a infância

As férias de verão chegaram e, em um ano marcado pela pandemia, as atividades com as crianças e a valorização da infância se tornaram ainda mais importantes. Quem mais aí tem um pequeno em casa que tem muita energia para gastar? Com suas rotinas modificadas, encontros por meio da tela, vínculos e visitas suspensos, qual a melhor maneira de vivenciar as férias e valorizar o brincar com as crianças?

E já que estamos falando da importância da brincadeira na vida da criança, não podemos deixar de lembrar o quanto é importante aproveitarmos essa época para ficar um pouco mais com os pequenos. São memórias que lembrarão pra sempre. Aproveite e libere a criança que existe em você.



- A brincadeira é uma maneira de explorar os sentimentos e as emoções de bebês e crianças em suas infâncias. Diante de tantas mudanças desse ano, aproveitar as férias para brincar é uma garantia de desenvolvimento e bem-estar físico e emocional. No período de férias, a criança gosta de estar com a mente livre, de poder interagir com os objetos, criar suas próprias histórias e lembranças. Diante do novo cenário, é uma oportunidade para os pais e famílias fortalecerem o vínculo - explica Sheila Pomilho, diretora do Marista Escola Social Irmão Justino.



Brincar é antes de tudo um direito das crianças que deve ser garantido, mas tornou-se uma ferramenta ainda mais importante de expressão e comunicação no momento atual. Confira algumas dicas da especialista para aproveitar as férias em casa com a criançada.



1) Use a imaginação

Mesmo sem qualquer recurso, é possível criar brincadeiras por meio da imaginação, como contar histórias, montar cabanas, criar teatros, responder perguntas apenas com palavras que comecem com seu próprio nome. Mímicas e imitações também rendem bons momentos de diversão.



2) Materiais reutilizáveis

Muitas das brincadeiras favoritas das crianças envolvem o processo de criação e nessa hora vale utilizar diversos itens, utensílios domésticos, potes de diferentes tamanhos, canos de PVC, retalhos de tecidos, que podem virar diferentes brinquedos, caixas de papelão que podem ser transformadas em uma cabana ou uma máquina de escrever ou caixas de sapato que podem virar bonecos e bonecas. “A criança valoriza o processo de escolha ao decidir com quais materiais quer criar, o que fazer e como fazer, esses momentos incentivam ainda mais a autonomia, a criatividade e a imaginação”, reforça Sheila.



3) Convide as crianças para lerem juntos

Quando o adulto lê para os bebês e as crianças, contribui para a criação de hábitos de leitura, ajuda a desenvolver a imaginação, a criatividade e a emoção, além de incentivar as habilidades comunicativas. Sheila afirma que “O livro para a criança também é uma forma de brincadeira, por isso é importante que o adulto disponibilize e de acesso, tendo o cuidado de preparar um ambiente para que a criança se sintam motivada a ter essa experiência”.



4) Se aproprie do mundo do faz de conta

Nessas férias é importante usar a imaginação, uma rodada de contação de histórias, um desfile com chapéus de papelão ou até mesmo uma sessão de fotografias com o celular. “O mundo do faz de conta já faz parte da criança, e nada melhor do que o adulto demonstrar interesse por esse universo da criança para entender as suas emoções e viver momentos divertidos e com significado”, sugere Sheila.