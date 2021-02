Conheça o procedimento que virou moda no verão, a camuflagem de estrias Divulgação

Publicado 02/02/2021 20:42 | Atualizado 02/02/2021 21:03

O nosso corpo é o resultado do nosso estilo de vida e algumas marcas deixam as lembranças de tudo que vivemos. Uma pele linda e saudável é o desejo de todos. Por isso, hoje eu trouxe informações sobre uma técnica que está caindo no gosto de muitas mulheres, a camuflagem de estrias. Mulheres que não têm estrias ou até mesmo aquelas que não se importam com as marquinhas em seus corpos, ficam impressionados com o resultado da camuflagem. A técnica, já conhecida no mercado da estética e da beleza, consegue esconder sinais nas coxas, glúteos, seios, barriga, cicatrizes e até olheiras.



Não só as mulheres como os homens também procuram solucionar essas cicatrizes que mexem com o psicológico e também autoestima, principalmente na temporada mais quente do ano em que os corpos ficam mais à mostra.



- O tratamento não é definitivo, é como uma tatuagem. A camuflagem tem uma longevidade entre 5 a 10 anos, dependendo da pele e dos cuidados após o procedimento. Através desse procedimento da pigmentação, a fenda das estrias ficam com a cor semelhante ao tom da pele natural da paciente, a fim de tornar esse incômodo imperceptível aos olhos – explica Anderson Profirio, esteticista e especialista na técnica.



O especialista dá algumas dicas que devem ser seguidas após o procedimento:

- Checar com o profissional quantas sessões serão necessárias para cada tipo de pele, e respeitar o seu corpo;

- Sol apenas após 45 dias da sessão;

- Após o procedimento, fazer compressa de gelo no local por no mínimo 5 dias. Se possível, de 4 a 5 vezes ao dia;

- Para a restauração dérmica, uso de pomada cicatrizante.



Meninas, atenção! Antes de fazer qualquer procedimento é muito importante procurar um profissional para analisar o seu caso. Cada corpo tem a sua própria característica, então se cuidem! Procurem bons profissionais e fiquem ainda mais lindas!